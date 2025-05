Dois feridos

Carreta cai em ribanceira após ser atingida por caminhonete em rodovia de Castelo

Caminhonete rodou na pista e bateu de frente com a carreta. Dois homens ficaram feridos e foram socorridos

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 25 de maio de 2025 às 11:10

Caminhonete perde controle e atinge carreta em rodovia de Castelo Crédito: Rede sociais

Dois homens ficaram feridos após uma caminhonete colidir com uma carreta na tarde de sábado (24), na Rodovia Pedro Cola, na altura da comunidade de Santa Justiça, em Castelo, Região Sul do Espírito Santo. >

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção em uma curva, rodou na pista e acabou batendo de frente com uma carreta que subia a serra sentido Venda Nova do Imigrante. Após a colisão, o caminhão saiu da estrada e caiu em uma ribanceira, ficando com a cabine parcialmente enterrada em meio à vegetação. >

Já a caminhonete parou no topo da ribanceira, com a frente bastante danificada. O condutor foi encontrado deitado sobre uma prancha de madeira improvisada, enquanto o passageiro estava sentado dentro do veículo. Ambos apresentavam escoriações e se queixavam de dores. >

O motorista da carreta não se feriu. Ele contou aos policiais que tentou desviar ao ver a caminhonete rodando na pista, mas não conseguiu evitar a batida. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A carreta foi retirada do local com o auxílio de um guincho, pois estava com o licenciamento em atraso.>

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Castelo. O motorista da caminhonete precisou ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, devido aos ferimentos. O teste do bafômetro não pôde ser realizado nele. >

