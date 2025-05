Crimes frequentes

Aconteceu de novo: arrombamentos em Vila Velha dão prejuízo a comerciantes

Invasões aconteceram na Praia da Costa e na Praia de Itaparica; loja de móveis, lava-jato, centro e sala comercial já foram alvos

Publicado em 24 de maio de 2025 às 13:25

Fechadura de comércio na Praia da Costa foi arrombada por suspeito, que acabou detido Crédito: Fernando Estevão

Parece notícia repetida, mas não é: na madrugada deste sábado (24), uma sala comercial teve a fechadura arrombada e foi invadida por um criminoso na Praia da Costa, em Vila Velha, mesmo bairro que registrou um furto a uma loja de móveis no dia anterior. Horas antes, perto dali, na Praia de Itaparica, uma dupla entrou num centro comercial e roubou fios, fato que acabou atrasando uma obra que acontecia no local. >

A invasão à sala comercial na Praia da Costa aconteceu por volta de meia-noite. O imóvel fica no térreo de um prédio residencial. O suspeito foi flagrado lá dentro com uma faca, que ele usou até para ameaçar os policiais militares que o prenderam. >

Um morador do prédio, que tem porte de arma e estava armado, também ajudou a abordar o criminoso. Segundo a PM, o suspeito detido vive em situação de rua e já tinha outras passagens por furto. O porteiro do edifício relatou que o mesmo bandido já tinha invadido a loja no dia anterior, mas na ocasião o alarme disparou e ele conseguiu fugir.>

Praia de Itaparica

A insegurança também está assustando moradores e comerciantes da Praia de Itaparica. Durante a tarde de sexta-feira, a obra de um centro comercial do bairro foi invadida. Dois criminosos foram presos após serem flagrados roubando fios do imóvel, o que acabou rompendo a energia da obra.>

Esse não foi um caso isolado no bairro. Há pouco mais de uma semana, um criminoso invadiu uma academia ao lado do centro comercial, levando caixas de som e o celular do espaço. Um lava-jato que fica na rua também teve vários equipamentos roubados, como máquina de polir e soprador. "Hoje em dia as coisas não estão fáceis, a gente tem que lidar com o psicológico e seguir a vida", desabafou o proprietário do estabelecimento. >

Em nota, a Polícia Militar disse que "realiza policiamento ostensivo nos bairros citados, além de reforço de policiamento com militares em escala de ISEO e operações diversas, que são desenvolvidas de forma estratégica, conforme as demandas dos locais. A PM ressalta que conta sempre com o auxílio da população para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou crime em andamento".>

*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta>

