Ônibus é incendiado após morte de jovem em confronto com a polícia em Cachoeiro

Devido ao incidente, a circulação de coletivos na região onde ocorreu a queima do veículo foi suspensa pela empresa responsável

Publicado em 24 de maio de 2025 às 09:43 - Atualizado há 4 horas

Ônibus é incendiado após morte de jovem em confronto com a polícia em Cachoeiro Crédito: Montagem - A Gazeta

Um ônibus que realiza uma linha no transporte coletivo foi incendiado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (24). O caso ocorreu durante a primeira viagem do dia e teria ocorrido após um jovem, identificado como Marcos dos Santos Barbosa, de 18 anos, ser morto durante um confronto com a polícia. Devido ao caso, o serviço foi interrompido na região.>

Segundo nota oficial divulgada pela empresa responsável pelo coletivo, o motorista foi abordado por indivíduos armados e ele acabou obrigado a sair do veículo. Em seguida, os suspeitos atearam fogo no automóvel, que operava uma linha regular no bairro. Não havia passageiros no momento do ataque, e o condutor não se feriu.>

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou um caminhão-pipa para conter as chamas do ônibus. O trânsito na área foi parcialmente bloqueado, e a equipe de combate retornou à base por volta das 7h30.>

Confronto

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que flagrou três homens realizando a comercialização de entorpecentes e duas pessoas portando e ostentando armas de fogo. Dois indivíduos aparentavam estar fazendo a segurança do local. Após a constatação dos fatos, foi solicitado apoio de outras equipes para tentar realizar a abordagem. >

A PM ainda informou que um suspeito foi em direção aos militares segurando algo na cintura e ao ser dada a ordem para que deitasse, ele teria se virado de lado no intuito de fugir, retirando da cintura um revólver e apontado na direção dos militares. Os policiais atiraram contra o indivíduo que caiu baleado. O Samu foi acionado e ao chegar no local constatou o óbito de Marcos. >

Com ele a polícia localizou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, e todo o material foi apreendido. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. >

Ainda conforme a nota da corporação, parte da equipe prosseguiu em buscas na região, onde, inicialmente, outros suspeitos estavam. Um carro chegou até o local, e ao perceber a presença dos militares, ocupantes efetuaram um disparo na direção dos militares, em seguida o veículo foi jogado para cima dos policiais, que revidaram com disparos. O veículo fugiu, não sendo possível abordá-lo. Nas proximidades do local, foi encontrada uma sacola com 40 pinos de cocaína e R$ 339,00 reais em espécie. >

Polícia Militar intensifica policiamento na região do conflito

Imagens registradas por moradores da região mostram a intensa movimentação policial no local. Em nota, a PM informou que não se intimidará diante de atos registrados como o incêndio do ônibus. Afirmou ainda que a instituição permanecerá atuando de forma firme, por tempo indeterminado, até que a ordem pública seja plenamente restabelecida. >

