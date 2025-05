Paulo Hartung está entrando na estrada para as eleições de 2026

O fator Paulo Hartung vem aí. Na próxima segunda-feira, dia 26, ele deverá se filiar ao PSD de Gilberto Kassab em ato a ser realizado em São Paulo. Filia-se ao diretório estadual do Espírito Santo, mas o ato em São Paulo dá uma dimensão nacional ao evento. Depois de dois anos atuando como conselheiro independente no conselho de administração da Vale, Hartung concluiu o seu mandato e deixou o conselho. Está, portanto, sem impedimentos institucionais para se dedicar à política regional e nacional.

Com sua reconhecida inteligência estratégica e sua experiência de gestão pública e privada, ele deverá ter papel protagonista no processo político das eleições estaduais capixabas de 2026, além de ser uma liderança que conquistou dimensão nacional.

Seus primeiros sinais e movimentações políticas, aqui e acolá, mostram que Paulo compreendeu o “espírito da época” e movimenta-se no tabuleiro da política pelo espectro do centro e da centro-direita. Compreendeu o Brasil de hoje. O crescimento do Centro do espectro político: centro, centro-direita e centro-esquerda.