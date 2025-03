Ex-governador Paulo Hartung deve se filiar ao PSD em maio

Ainda segundo a assessoria do ex-governador capixaba, o evento de filiação deve ocorrer em São Paulo, em data ainda não definida pela direção do PSD, cuja presidência em âmbito nacional é de Gilberto Kassab.>

No Estado, há a expectativa de que Hartung seja uma das principais peças do tabuleiro político nas eleições de 2026. Uma das apostas é que ele desponte como "balizador" de uma hipotética candidatura do atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ao Palácio Anchieta. >