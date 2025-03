Mudança

Paulo Hartung vai deixar conselho de administração da Vale

Ex-governador do Espírito Santo não vai se candidatar à reeleição ao cargo de conselheiro independente que ocupa há dois anos na mineradora

2 min de leitura min de leitura

O ex-governador e economista Paulo Hartung durante o Pedra Azul Summit 2024. (Carlos Alberto Silva)

Depois de dois anos atuando como conselheiro independente no conselho de administração da Vale, o ex-governador Paulo Hartung vai deixar o colegiado. Hartung e outros dois atuais conselheiros independentes, Douglas James Upton e Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, não colocaram seus nomes para reeleição, por motivos de ordem pessoal.

A informação consta na ata da reunião extraordinária do conselho de administração, realizada no dia 24 de fevereiro, que ainda listou os indicados para o mandato de 2025 a 2027.

O novo conselho de administração será eleito em Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em 30 de abril. No lugar dos três conselheiros que vão deixar o colegiado entram nomes com experiência nos setores de mineração e óleo e gás. Os candidatos indicados pela empresa vai precisar se chancelada pelos acionistas na AGO.

Os indicados para substituir Hartung e os outros dois conselheiros são Anelise Quintão Lara, com experiência no setor de óleo e gás e energia; o norte-americano Franklin Lee Feder; e o holandês Wilfred Theodoor Bruijn, ambos com experiência em mineração.

Paulo Hartung vai deixar conselho de administração da Vale

Do total de candidatos, oito são considerados independentes e quatro não dependentes, sendo vinculados a acionistas. Além dos 12 candidatos, o conselho ainda conta com um representante dos empregados, elevando o número total do colegiado para 13 pessoas.

Os nomes listados são:



Daniel André Stieler;



Anelise Quintão Lara;



Fernando Jorge Buso Gomes;



Franklin Lee Feder;



Heloísa Belotti Bedicks;



João Luiz Fukunaga;



Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira;



Marcelo Gasparino da Silva;



Rachel de Oliveira Maia;



Reinaldo Duarte Castanheira Filho;



Shunji Komai;



Wilfred Theodoor Bruijn



Procurado, Hartung informou que conselheiro não pode se manifestar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta