Violência

Bandidos de bicicleta matam cliente de bar a tiros e ferem mais 3 em Vila Velha

O crime aconteceu na noite deste sábado (24) no bairro Jardim Marilândia; os baleados foram socorridos para unidades de saúde do município

Publicado em 25 de maio de 2025 às 10:45

Bar do Bacaninha, em Jardim Marilândia (Vila Velha), por onde bandidos passaram atirando Crédito: Daniel Marçal

Dois bandidos em uma bicicleta passaram atirando na direção de um bar, em Jardim Marilândia, em Vila Velha, mataram um dos clientes do estabelecimento e atingiram outros três com os disparos. O crime aconteceu na noite deste sábado (24) no Boteco do Bacaninha, e os atiradores fugiram em direção ao Beco do Cutito. Nenhum suspeito foi preso até o momento. >

Conforme registro da ocorrência da Polícia Militar, Deivid Martinelli Pereira, 35 anos, morreu no local. Quando a radiopatrulha chegou ao endereço do crime, ele estava caído no chão, com várias perfurações pelo corpo, e sem sinais vitais. A morte foi constatada pela equipe do Samu. >

Ainda segundo a PM, outros três homens ficaram feridos. Um de 37 anos foi atingido por um disparo na perna e socorrido para o hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Um de 29 anos levou um tiro de raspão na nuca e, a terceira vítima, de 56, foi baleada na cabeça. Eles foram levados para o Pronto Atendimento de Cobilândia, no mesmo município. >

A Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo (de Deivid) foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.">

>

Para a Polícia Civil, a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", conclui. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta