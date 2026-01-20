Home
Acidente com ônibus que saiu de Guarapari para MG deixa um morto e 20 feridos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:46

Cabine do ônibus ficou destruída no acidente na BR 356, em Muriaé (MG)
Cabine do ônibus ficou destruída no acidente na BR 356, em Muriaé (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo que saiu de Guarapari, no Espírito Santo, e uma carreta, na BR 356, próximo ao distrito de Vermelho, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, deixou uma pessoa morta e ao menos outras 20 feridas. A colisão aconteceu na noite de segunda-feira (19), segundo informações do g1 Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, Deivid Junior Zanol, de 44 anos, ficou preso às ferragens na madrugada desta terça-feira (20)

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o ônibus transportava 49 passageiros. O motorista do coletivo, de 32 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Pelo menos 20 vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Paulo, em Muriaé, incluindo o motorista da carreta, que sofreu ferimentos graves. O veículo de carga pertence a uma mineradora. Outras pessoas receberam atendimento ainda no local do acidente.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e vai investigar as causas da colisão. A rodovia chegou a ser interditada e recebeu serragem devido ao derramamento de óleo. Procurada pela reportagem do g1 Zona da Mata, a empresa RR Turismo, responsável pelo ônibus, não respondeu aos contatos.

*Com informações do g1 Zona da Mata

