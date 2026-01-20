Tristeza

Turista de MG morre atropelada ao atravessar a Dante Michelini, em Vitória

A aposentada Cleunice Aguillar, de 65 anos, estava com o marido quando foi atingida por uma motocicleta na Mata da Praia, na noite de segunda-feira (19)

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:58

Mulher de Minas Gerais morre após ser atropelada com o marido na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma turista mineira morreu após ser atropelada por uma motocicleta ao atravessar a Avenida Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória, na noite de segunda-feira (19). A aposentada Cleonice Aguilar, de 65 anos, estava hospedada em um hotel na capital e, no momento do acidente, atravessava a via acompanhada do marido. O companheiro dela, um capitão da reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais, de 66 anos, não foi atingido, mas ficou em estado de choque e precisou receber atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) informou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, mas Cleonice não resistiu aos ferimentos. O motociclista, de 41 anos, sofreu ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas (HEUE), na capital.

Segundo a PM, o condutor da motocicleta relatou aos militares que seguia no sentido Jardim Camburi quando foi surpreendido pelo casal atravessando a avenida fora da faixa de pedestres. Ele afirmou que não conseguiu evitar o atropelamento. A corporação informou ainda que o motociclista foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O marido da vítima estava emocionalmente abalado e não teve condições de prestar esclarecimentos aos policiais.

