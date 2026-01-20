Cachoeiro de Itapemirim

Motorista de caminhonete morre em acidente com carreta no trevo de Soturno

Segundo a Polícia Militar, Deivid Junior Zanol, de 44 anos, ficou preso às ferragens na madrugada desta terça-feira (20)

O motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 morreu após se envolver em um acidente com uma carreta na madrugada desta terça-feira (20) no trevo da ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao distrito de Soturno, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Deivid Junior Zanol, de 44 anos.

A batida aconteceu por volta de 1h30. De acordo com informações apuradas pela repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, o dono da carreta contou que seu funcionário, o motorista, passou mal após a batida e recebeu atendimento médico.

Segundo relato do condutor ao patrão, ele disse que a caminhonete que estava com as luzes apagadas, entrou à frente da carreta no trevo e não conseguiu frear. O carro foi arrastado por cerca de 30 metros, segundo a Polícia Militar. A carreta transportava uma carga de calcário e seguia para a Serra.

O Corpo de Bombeiros informou que esteve no local e retirou o corpo das ferragens. Por conta da interdição parcial, o tráfego operou em Sistema Pare e Siga durante a madrugada. O motorista da carreta, segundo a PM, seria encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para esclarecimentos. A perícia foi acionada e os veículos foram retirados do local por guinchos autorizados. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno.

