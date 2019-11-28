Sobe para 35 número de pessoas com suspeita de intoxicação em Vargem Alta

A prefeitura de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, confirmou nesta quarta-feira (27) que subiu para 35 o número de pessoas sob suspeita de intoxicação alimentar no município. Elas deram entrada em unidades de saúde do município com sintomas parecidos e teriam ingerido torta de palmito servida em uma festa no interior de Vargem Alta.
No início da semana, 20 pessoas já haviam dado entrada nas unidades de saúde de Vargem Alta com vômito e diarreia. A causa do problema ainda é investigada pela vigilância sanitária do município. A suspeita dos pacientes é de intoxicação alimentar. A festa aconteceu na localidade de Ayd no último final de semana.
Por nota, a prefeitura de Vargem Alta disse que atua com duas equipes, realizando levantamento e notificando os casos. Uma está no Pronto Atendimento Municipal e a outra no Hospital Padre Olívio.
Preliminarmente, os casos apontam como o possível desencadeador do evento de saúde pública, o '3º Festival do Palmito Pupunha', realizado durante o fim de semana dos dias 23 e 24 de novembro, na comunidade de Ayd, estando este fato sendo devidamente apurado. Até o momento, foram relatados 35 casos suspeitos de acometimento por DTAs (Doença Transmitida por Alimentos), dos quais, 16 já começaram a ser investigados, informou o município por nota à população.
A vigilância ressaltou ainda, que o indivíduo que após a ingestão de alimentos no local do evento, ou ainda, que tenham levado para consumo em casa e apresentem sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, febre, dores abdominais, cefaleia e outros que possam estar vinculados com o consumo de alimentos contaminados, devem procurar atendimento médico. Em especial, pessoas da faixa etária abaixo de cinco anos, idosos e pessoas imunodeprimidas (acometidos por neoplasias, Aids, transplantados, doenças autoimunes e outros), devido ao aumento do risco de mortalidade em decorrência da diarreia nestes grupos.
Os pacientes estão apresentando sintomas como, diarreia, vômito e dor abdominal. O município disse que algumas pessoas passaram pelo pronto atendimento e já retornam para suas residências, mas novos casos estão aparecendo. Informou ainda que a Secretaria de Saúde do município está realizando todos os procedimentos necessários para resolver essa questão.
A Associação de Moradores da localidade de Ayd informou que está apurando o caso junto aos órgãos competentes e dando assistência aos pacientes. No Pronto Atendimento e no Hospital Padre Olívio, a informação é de que as pessoas atendidas e medicadas receberam alta médica.