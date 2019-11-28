Sobe para 35 número de pessoas com suspeita de intoxicação em Vargem Alta

Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo", Vargem Alta Crédito: Divulgação/Hifa

A prefeitura de Vargem Alta , Região Serrana do Estado, confirmou nesta quarta-feira (27) que subiu para 35 o número de pessoas sob suspeita de intoxicação alimentar no município. Elas deram entrada em unidades de saúde do município com sintomas parecidos e teriam ingerido torta de palmito servida em uma festa no interior de Vargem Alta.

Por nota, a prefeitura de Vargem Alta disse que atua com duas equipes, realizando levantamento e notificando os casos. Uma está no Pronto Atendimento Municipal e a outra no Hospital Padre Olívio.

Preliminarmente, os casos apontam como o possível desencadeador do evento de saúde pública, o '3º Festival do Palmito Pupunha', realizado durante o fim de semana dos dias 23 e 24 de novembro, na comunidade de Ayd, estando este fato sendo devidamente apurado. Até o momento, foram relatados 35 casos suspeitos de acometimento por DTAs (Doença Transmitida por Alimentos), dos quais, 16 já começaram a ser investigados, informou o município por nota à população.

A vigilância ressaltou ainda, que o indivíduo que após a ingestão de alimentos no local do evento, ou ainda, que tenham levado para consumo em casa e apresentem sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, febre, dores abdominais, cefaleia e outros que possam estar vinculados com o consumo de alimentos contaminados, devem procurar atendimento médico. Em especial, pessoas da faixa etária abaixo de cinco anos, idosos e pessoas imunodeprimidas (acometidos por neoplasias, Aids, transplantados, doenças autoimunes e outros), devido ao aumento do risco de mortalidade em decorrência da diarreia nestes grupos.

Os pacientes estão apresentando sintomas como, diarreia, vômito e dor abdominal. O município disse que algumas pessoas passaram pelo pronto atendimento e já retornam para suas residências, mas novos casos estão aparecendo. Informou ainda que a Secretaria de Saúde do município está realizando todos os procedimentos necessários para resolver essa questão.