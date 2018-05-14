  • Pé de cana gigante alcança mais de 11 metros de altura em Vargem Alta
Curiosidade

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 14:07

O produtor rural Deivid Júnior Zanol posa com sua sua família ao lado da cana gigante Crédito: Internauta Bruna Lovatte
Um produtor rural do interior de Vargem Alta, na Região Serrana cultiva uma cana gigante há quase três anos. Ele e a família cultivam várias espécies de canas para vender na feira do produtor do município, mas esta é a primeira vez que um pé chega a essa altura.
A assistente social Bruna Celis Marin Lovatte de 39 anos contou que atualmente a cana mede 11,3 metros e é cultivada pelo seu esposo, o produtor rural Deivid Júnior Zanol. Essa cana foi crescendo e ele foi escorando. Cada variedade de cana tem sua particularidade (fazer caldo, chupar, fazer açúcar ou álcool), essa daí é para fazer caldo, pois ela é mais dura. Agora estamos com pena de cortar ela, pois ela tem um tempo de vida. Estamos percebendo que ela está no final da vida, pois fica difícil colocar nutrientes até na ponta, ela não esta mais vistosa, contou.
O engenheiro agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Paulo Shalders disse que a cana pode chegar a essa altura, de acordo com a espécie e o solo onde é cultivado. "Tudo depende da variedade, do solo ser bom e da pessoa deixar crescer. Em relação a qualidade, ela fica com menos caldo e vai ficando com a casca mais dura, explicou.
Paulo ainda disse que uma cana normal chega a medir de quatro a cinco metros.
