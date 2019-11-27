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Vargem Alta

Pelo menos 20 pessoas passam mal após comer em festa no interior do ES

A suspeita é de que os pacientes tenham uma intoxicação alimentar após comer uma torta de palmito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 08:39

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 08:39

Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo", Vargem Alta Crédito: Divulgação/Hifa
Vinte pessoas deram entrada em uma unidade de saúde de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, desde o início da semana depois de comerem alimentos em uma festa, que aconteceu no último domingo (24), no interior do município. 
Elas foram em uma festa na localidade de Ayde e começaram a apresentar sintomas, como diarreia e vômitos. A servidora pública, Jaqueline Machado, 33 anos, é uma das internadas no Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo, com suspeita de intoxicação alimentar.
Hoje é a segunda vez que vim parrar no hospital passando mal por ter ingerido uma torta de palmito pupunha na comunidade de Ayde. Por estar passando muito mal, voltei no hospital. Isso é um descaso com a comunidade, tem que ter higiene com os alimentos, disse Jaqueline Machado.

PA

Procurada pela reportagem, a assessoria do Pronto Atendimento informou que foram atendidas 20 pessoas, com sintomas de vômitos e diarreia, mas nenhum em estado grave. Os pacientes estão sendo atendidos e depois será feita a notificação ao serviço de vigilância epidemiológica do município.

O OUTRO LADO

Uma das organizadoras do evento, Leila Fabres, disse por telefone que somente tem conhecimento de que sete pessoas, todas da comunidade, passaram mal depois de passarem pela festa e que todos estão tendo assistência da associação de moradores que realizou o evento. Disse ainda desconhecer que mais pessoas tenham passado mal.

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