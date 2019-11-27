Pelo menos 20 pessoas passam mal após comer em festa no interior do ES

Vinte pessoas deram entrada em uma unidade de saúde de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, desde o início da semana depois de comerem alimentos em uma festa, que aconteceu no último domingo (24), no interior do município.
Elas foram em uma festa na localidade de Ayde e começaram a apresentar sintomas, como diarreia e vômitos. A servidora pública, Jaqueline Machado, 33 anos, é uma das internadas no Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo, com suspeita de intoxicação alimentar.
Hoje é a segunda vez que vim parrar no hospital passando mal por ter ingerido uma torta de palmito pupunha na comunidade de Ayde. Por estar passando muito mal, voltei no hospital. Isso é um descaso com a comunidade, tem que ter higiene com os alimentos, disse Jaqueline Machado.
PA
Procurada pela reportagem, a assessoria do Pronto Atendimento informou que foram atendidas 20 pessoas, com sintomas de vômitos e diarreia, mas nenhum em estado grave. Os pacientes estão sendo atendidos e depois será feita a notificação ao serviço de vigilância epidemiológica do município.
O OUTRO LADO
Uma das organizadoras do evento, Leila Fabres, disse por telefone que somente tem conhecimento de que sete pessoas, todas da comunidade, passaram mal depois de passarem pela festa e que todos estão tendo assistência da associação de moradores que realizou o evento. Disse ainda desconhecer que mais pessoas tenham passado mal.