Pelo menos 20 pessoas passam mal após comer em festa no interior do ES

Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo", Vargem Alta Crédito: Divulgação/Hifa

Vinte pessoas deram entrada em uma unidade de saúde de Vargem Alta , Região Serrana do Estado, desde o início da semana depois de comerem alimentos em uma festa, que aconteceu no último domingo (24), no interior do município.

Elas foram em uma festa na localidade de Ayde e começaram a apresentar sintomas, como diarreia e vômitos. A servidora pública, Jaqueline Machado, 33 anos, é uma das internadas no Pronto Atendimento Municipal Otacílio Geraldo do Carmo, com suspeita de intoxicação alimentar.

Hoje é a segunda vez que vim parrar no hospital passando mal por ter ingerido uma torta de palmito pupunha na comunidade de Ayde. Por estar passando muito mal, voltei no hospital. Isso é um descaso com a comunidade, tem que ter higiene com os alimentos, disse Jaqueline Machado.

PA

Procurada pela reportagem, a assessoria do Pronto Atendimento informou que foram atendidas 20 pessoas, com sintomas de vômitos e diarreia, mas nenhum em estado grave. Os pacientes estão sendo atendidos e depois será feita a notificação ao serviço de vigilância epidemiológica do município.

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