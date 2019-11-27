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Bodas de vinho

Casal de Vargem Alta comemora 70 anos de casados

Etelvina Calegari e Alexandre De Angeli renovaram os votos no último sábado (23). As bodas de vinho foram comemoradas no mesmo dia, local e horário do casamento 70 anos atrás e contou com a presença de 600 convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 16:34

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 16:34

Etelvina e Alexandre renovaram os votos no último sábado (23) Crédito: Arquivo pessoal
23 de novembro de 1949. Pontualmente às 8 horas deste dia, o então jovem casal Etelvina Calegari e Alexandre De Angeli subiram ao altar para dizer sim um ao outro, na pequena igreja da localidade de Jaciguá, pertencente ao município de Vargem Alta. Naquela época o local ainda era território de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Exatamente sete décadas depois, ela, aos 90 anos, e ele, aos 98, renovaram os votos. Juntos, o casal construiu uma família com oito filhos, 17 netos e três bisnetos. Contando com a presença da maioria dos familiares e também de muitos convidados, Etelvina e Alexandre comemoraram bodas de vinho no último sábado (23), com uma celebração no mesmo local e horário de 70 anos atrás, seguida de uma grande festa, que contou com cerca de 600 convidados.

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Assim como a bebida, o casamentos dos dois fica melhor a cada ano. É o que garante a primogênita da família De Angeli, a empresária Laura Stela, de 68 anos. "A união deles é pautada toda no respeito, desde quando eles se conheceram. Nunca um levantou a voz para o outro e aprendemos isso com eles. É um amor puro e que fica mais forte a cada dia", disse.
A religiosidade é um dos segredos da união de set décadas de Etelvina e Alexandre Crédito: Arquivo Pessoal
A única diferença da cerimônia atual para a que foi realizada em 1949 foi o dia, mas isso é quase um detalhe em meio às décadas de união. "Naquela época os casamentos não eram aos sábados. Quando subiram ao altar era uma quarta-feira. Depois, na festa, foi feito um grande café da manhã e depois eles seguiram de trem para Vitória para a lua de mel. Mamãe se recorda disso com muito carinho. Fora essa questão do dia, tudo foi reproduzido como naquela época", conta a filha.

PAIXÃO À PRIMEIRA VISTA

O segredo da união é o respeito, mas a paixão não fica atrás. E quem se apaixonou primeiro foi o "galanteador" Alexandre, como a própria Etelvina define o marido. "Foi ele. Eu era bem nova ainda e ele já tinha mais idade um pouquinho. Eu vinha para cá (Jaciguá) com 12 anos para visitar minha irmã e ele já dizia que se casaria comigo. Depois nos casamos mesmo (risos). Tem que ter amor e gostar muito um do outro. Eu sempre falo para ele que não vamos nos separar e vamos morrer juntos ", disse dona Etelvina.
A festa de bodas de vinho foi realizada em Jaciguá, no interior de Vargem Alta Crédito: Arquivo pessoal
A alegria em ver a longevidade na família atravessa gerações. Morando atualmente na França, o neto e jornalista Raphael De Angeli não mediu esforços em conseguir marcar presença no casamento.
"Quando comemoramos o aniversário de 50 anos (bodas de ouro), nos perguntávamos se eles chegariam nas bodas de diamante (60 anos). Não só chegaram como agora estão nas bodas de vinho. É até inacreditável um pouco para a gente. Eu tive a alegria em poder aproveitar a minha vida toda com eles e também em conseguir tirar minhas férias para estar presente nessa celebração", detalhou o neto.

PLANOS

A família já tem em mente a próxima comemoração. Daqui a pouco mais de um ano, seu Alexandre completará um século de vida e os De Angeli planejam comemorar esta data.
"Papai é muito religioso e se Deus mantiver ele com saúde, faremos também essa comemoração especial. Ele e mamãe são exemplos não só para os familiares. Não há quem não goste deles na região", concluiu a empresária.

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