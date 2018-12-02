Veado aparece em sítio de Vargem Alta e ganha até leite na mamadeira

Crédito: Gabriela Ortiz

A empresária Gabriela Ortiz, de 32 anos, já tinha visto borboletas de todas as cores, pássaros de todos os tamanhos e até animais silvestres mais exóticos, como seriemas, no quintal do Sítio do Brother, propriedade da qual é dona, em Vargem Alta, na região Serrana do Espírito Santo. Apesar de não ser comum, no Estado também vivem alguns veados em ambientes de mata, e um deles acabou surgindo no terreno da empresário no fim da última semana.

De tão dócil que é, o bicho foi apelidado de Bambi  em referência ao desenho da Disney em que o protagonista é um veado  e já é a nova paixão da família. Além de alimentação especial, ele também passa algumas horas do dia correndo pelo gramado do sítio e, quando não está saltitando pelo quintal, descansa em um espaço só dele que Gabriela reservou dentro da área de serviço da residência.

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"Nunca tinha visto por aqui... Fiquei feliz de saber que, como ele é filhote, essa espécie existe no Espírito Santo e está se perpetuando", declara ela, que acolheu o animal dentro de casa e o está alimentando com leite sem lactose três vezes por dia. "Li em sites de veterinárias que o sem lactose é o ideal nesses casos, para evitar reações do organismo dos bichinhos. Me informei na Secretaria de Meio Ambiente e, realmente, estou agindo corretamente", completa.

Na próxima segunda-feira (3), técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) irão ao sítio para avaliar a situação do animal. "Liguei para eles por telefone, logo que o veado chegou porque tive medo de fazer algo errado. Mas eles disseram que estava agindo corretamente quanto à alimentação e que iriam vir aqui ver se deixariam ele na região ou o levariam a alguma outra área", esclarece.

AGINDO COM NATURALIDADE

Apesar de ser silvestre e de Gabriela declarar que tem total consciência disso, parece que o veado que ela acolheu se sente literalmente em casa passeando pelos cômodos do sítio. Em sites especializados na espécie, veterinários destacam que esse animal tem fácil adaptação ao convívio com humanos. Tanto é assim, que em alguns zoológicos, o veado é um dos únicos animais que andam soltos, interagindo com os visitantes, já que não apresentam riscos e ameaças em potencial.

De acordo com a empresária, desde que chegou ao local o animal está tendo um comportamento totalmente natural. "Não sabia que eram tão dóceis, mas ele não faz nada. Só quando fica muito tempo sozinho emite um som que eu não sei nem descrever (risos). É como se fosse chamando a gente de volta para ficar com ele", brinca.

Gabriela detalha que diariamente tem passado algumas horas com o animal e tem se preocupado de deixá-lo, por um período, solto no quintal. "Hoje pela manhã mesmo, quando deixei ele do lado de fora, ele correu muito, de um lado para o outro, saltitou e depois deitou perto de uma árvore. Mas é só isso o que ele faz", aponta.

Segundo ela, o veado só estranhou a gata da casa logo que chegou ao sítio e passou a dividir o espaço com o outro animal. Gabriela destaca, no entanto, que depois de algumas horas que passou observando a gata, o veado foi se aproximando aos poucos e, a esta altura, "já está ficando deitado do lado dela", nas palavras da própria empresária.