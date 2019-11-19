Casal faz ensaio pré-casamento com o tema futebol americano

O engenheiro Ilderluan Bragança e a pedagoga Bárbara Hellen fizeram um ensaio fotográfico pré-casamento com o tema futebol americano Crédito: Elismar Cerqueira/Divulgação

E quando a paixão pelo esporte se mistura com o amor da sua vida? Foi seguindo essa linha que o engenheiro Ilderluan Bragança e a pedagoga Bárbara Hellen resolveram marcar um momento de grande importância em suas vidas: o casamento. Ele, que é atleta da linha defensiva do Espírito Santo Black Knights, resolveu, junto com sua maior torcedora, fazer seu ensaio pré-casamento com o time e o esporte que tanto ama.

Ela é minha maior torcedora. E quando falamos em fazer esse ensaio, ela topou na mesma hora. Ela sabe a importância que o esporte e que o time têm na minha vida, afirma o atleta, que se casou no último domingo, dia 17 de novembro. Ilderluan estava vestido a caráter, mas a Hellen não deixou por menos: encarnou uma cheerleader. E o resultado poderia ser apenas um: fotos lindas, que contam a história do casal.

As fotos foram feitas no Parque Pedra da Cebola, em Vitória, mesmo local de treinamento da equipe capixaba, que neste ano conseguiu uma classificação inédita para os playoffs da Liga BFA de Futebol Americano. Este ano foi verdadeiramente incrível para mim. Grandes emoções. Me casei com a mulher que amo e, em campo, ajudei minha equipe a conseguir uma classificação inédita e histórica, completa o engenheiro/atleta.