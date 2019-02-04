Black Knights, time de futebol americano, recebe a bênção no Convento

Pontapé inicial para 2019 de uma forma especial. No último sábado (02), o Espírito Santo Black Knights, equipe capixaba de futebol americano, visitou o Convento da Penha, em Vila Velha, para receber a bênção neste início de temporada. Vestidos a caráter (com capacetes e uniformes), os jogadores chamaram a atenção do frei que celebrava a missa da tarde.

VEJA FOTOS

“Independentemente da religião de cada atleta, e nós respeitamos muito isso, o Convento da Penha é um símbolo do Estado que tão orgulhosamente defendemos. Então, nada mais natural do que virmos aqui para marcar nosso início de ano” afirmou Emerson Tononi, que é atleta e diretor da equipe.