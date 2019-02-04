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Black Knights, time de futebol americano, recebe a bênção no Convento

Com capacetes e uniformes, os jogadores chamaram a atenção na missa do sábado à tarde

Publicado em 

04 fev 2019 às 19:04

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 19:04

Pontapé inicial para 2019 de uma forma especial. No último sábado (02), o Espírito Santo Black Knights, equipe capixaba de futebol americano, visitou o Convento da Penha, em Vila Velha, para receber a bênção neste início de temporada. Vestidos a caráter (com capacetes e uniformes), os jogadores chamaram a atenção do frei que celebrava a missa da tarde.
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“Independentemente da religião de cada atleta, e nós respeitamos muito isso, o Convento da Penha é um símbolo do Estado que tão orgulhosamente defendemos. Então, nada mais natural do que virmos aqui para marcar nosso início de ano” afirmou Emerson Tononi, que é atleta e diretor da equipe.
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Pelo segundo ano consecutivo, o Black Knights vai representar o Espírito Santo na divisão de acesso da BFA 2019 (Brasil Futebol Americano), com jogos previstos para o segundo semestre. Portanto, a equipe capixaba deve aproveitar os primeiros meses do ano para amistosos dentro e fora do Estado.

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