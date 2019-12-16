Pronto Atendimento Infantil de Cachoeiro muda de endereço

Hospital do Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

, no Sul do Estado, vão mudar de endereço. A partir de quarta-feira, dia 18 de dezembro, os atendimentos serão totalmente transferidos para o Hospital do Aquidaban, popularmente conhecido como "Elefante Branco". Os atendimentos do Pronto Atendimento Infantil (PAI) no município de Cachoeiro de Itapemirim no Sul do Estado, vão mudar de endereço. A partir de quarta-feira, dia 18 de dezembro, os atendimentos serão totalmente transferidos para o Hospital do Aquidaban, popularmente conhecido como "Elefante Branco".

O novo serviço funcionará 24 horas e será destinado apenas à população infantil do município. O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), continua sendo o responsável pelos atendimentos.

A mudança, segundo o hospital, é fruto de convênio assinado na primeira semana de dezembro entre a prefeitura e o Hifa e totaliza R$ 6 milhões.