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Saúde infantil

Pronto Atendimento Infantil de Cachoeiro muda de endereço

A partir de quarta-feira, 18 de dezembro, o serviço será transferido para o Hospital do Aquidaban, mas continua sendo administrado pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:25

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:25

Hospital do Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Os atendimentos do Pronto Atendimento Infantil (PAI) no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vão mudar de endereço. A partir de quarta-feira, dia 18 de dezembro, os atendimentos serão totalmente transferidos para o Hospital do Aquidaban, popularmente conhecido como "Elefante Branco".
O novo serviço funcionará 24 horas e será destinado apenas à população infantil do município. O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), continua sendo o responsável pelos atendimentos. 

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A mudança, segundo o hospital, é fruto de convênio assinado na primeira semana de dezembro entre a prefeitura e o Hifa e totaliza R$ 6 milhões.
O superintendente do Hifa, Jailton Pedrozo, expõe as vantagens da mudança de endereço. A motivação é estrutural e lá é um espaço mais amplo. Tem estacionamento, uma condição melhor para a criança, tem sala de observação melhor. Será um serviço mais complexo e mais estruturado, afirmou.

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