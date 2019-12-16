Pronto Atendimento Infantil de Cachoeiro muda de endereço

Os atendimentos do Pronto Atendimento Infantil (PAI) no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vão mudar de endereço. A partir de quarta-feira, dia 18 de dezembro, os atendimentos serão totalmente transferidos para o Hospital do Aquidaban, popularmente conhecido como "Elefante Branco".
O novo serviço funcionará 24 horas e será destinado apenas à população infantil do município. O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), continua sendo o responsável pelos atendimentos.
A mudança, segundo o hospital, é fruto de convênio assinado na primeira semana de dezembro entre a prefeitura e o Hifa e totaliza R$ 6 milhões.
O superintendente do Hifa, Jailton Pedrozo, expõe as vantagens da mudança de endereço. A motivação é estrutural e lá é um espaço mais amplo. Tem estacionamento, uma condição melhor para a criança, tem sala de observação melhor. Será um serviço mais complexo e mais estruturado, afirmou.