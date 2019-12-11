Hospital de Alegre paralisa cirurgias e alega falta de repasses

Casa de Caridade São José, em Alegre Crédito: Divulgação

Os médicos da Casa de Caridade São José, hospital filantrópico de Alegre , na Região do Caparaó capixaba, paralisaram as atividades de cirurgias por 24 horas nesta terça-feira (10). Segundo a direção, o protesto é por conta do atraso dos pagamentos repassados pela prefeitura do município, que estariam pendentes desde julho.

Uma nota divulgada nas redes sociais da unidade nesta terça-feira (10) deixou os moradores preocupados. No informe, o hospital explica à população que, após tentativas de negociação com a prefeitura, resolveram suspender suas atividades, reivindicando os repasses.

Segundo a presidente da Casa de Caridade São José, Rita Mascarenhas, a partir desta terça, às 16h, novas cirurgias não seriam mais aceitas, somente as que já estavam agendadas. Nos reunimos nesta terça com o secretário de Saúde . Hoje, seria pago o repasse do mês de julho, um valor de R$ 85 mil, e o dos meses seguintes a cada 10 dias. Este repasse é usado em reformas, medicamentos e parte da folha de pagamento, explicou a presidente.

Com a paralisação das cirurgias, os procedimentos deverão ser encaminhados a outras unidades de saúde no Sul do Estado . Estão mantidos, segundo a direção, os atendimentos de convênios e particulares. Os demais casos devem ser atendidos no pronto-socorro local, que é administrado pelo município.

Uma nova reunião é prevista para as 14h desta quarta-feira (11) entre a prefeitura e a direção. Além dos repasses da prefeitura, a unidade recebe repasse do Sistema Único de Saúde (SUS). Por mês, 25 cirurgias são realizadas no hospital.