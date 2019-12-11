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Saúde

Hospital de Alegre paralisa cirurgias e alega falta de repasses

Direção da unidade diz que paralisação é em protesto a repasses da prefeitura que estariam pendentes desde julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 21:09

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 21:09

Casa de Caridade São José, em Alegre Crédito: Divulgação
Os médicos da Casa de Caridade São José, hospital filantrópico de Alegre, na Região do Caparaó capixaba,  paralisaram as atividades de cirurgias por 24 horas nesta terça-feira (10).  Segundo a direção, o protesto é por conta do atraso dos pagamentos repassados pela prefeitura do município, que estariam pendentes desde julho.
Uma nota divulgada nas redes sociais da unidade nesta terça-feira (10) deixou os moradores preocupados. No informe, o hospital explica à população que, após tentativas de negociação com a prefeitura, resolveram suspender suas atividades, reivindicando os repasses.
Segundo a presidente da Casa de Caridade São José, Rita Mascarenhas, a partir desta terça, às 16h, novas cirurgias não seriam mais aceitas, somente as que já estavam agendadas. Nos reunimos nesta terça com o secretário de Saúde. Hoje, seria pago o repasse do mês de julho, um valor de R$ 85 mil, e o dos meses seguintes a cada 10 dias. Este repasse é usado em reformas, medicamentos e parte da folha de pagamento, explicou a presidente.

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Com a paralisação das cirurgias, os procedimentos deverão ser encaminhados a outras unidades de saúde no Sul do Estado. Estão mantidos, segundo a direção, os atendimentos de convênios e particulares. Os demais casos devem ser atendidos no pronto-socorro local, que é administrado pelo município.
Uma nova reunião é prevista para as 14h desta quarta-feira (11) entre a prefeitura e a direção. Além dos repasses da prefeitura, a unidade recebe repasse do Sistema Único de Saúde (SUS). Por mês, 25 cirurgias são realizadas no hospital.
A Prefeitura de Alegre foi procurada pela reportagem, mas não deu retorno até a publicação da matéria.

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