Com 18 mil pessoas em fila, ES dá início a mutirão de cirurgias

A aposentada Zélia de Jesus estava há cinco anos esperando por uma cirurgia de varizes e foi a primeira paciente atendida pelo mutirão. A operação dela aconteceu neste domingo (13). Crédito: Eduardo Dias

A espera por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo contabiliza, atualmente, uma fila com 18 mil pessoas, de acordo com a Secretaria estadual da Saúde (Sesa). Com a demanda tão alta, pacientes já selecionados serão operados com o início de um mutirão que vai atender 3.747 pessoas, respeitando a fila de espera. Serão realizadas intervenções ginecológicas, cirurgias de varizes para mulheres e homens, 53 cirurgias de reconstrução mamária e procedimentos na visão, como catarata e retina. Apesar do anúncio ter sido feito nesta segunda-feira (13), os atendimentos já foram iniciados.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que todas as pessoas atendidas pelo mutirão estão selecionadas e que foi obedecida a ordem da espera. O paciente será comunicado do agendamento por meio do Sistema de Regulação do município de origem. Será observada a necessidade de realizar exame pré-operatório que deverão ser feitos dentro do próprio hospital para, em seguida, ser marcada a cirurgia.

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As cirurgias serão realizadas em cinco hospitais: Evangélico de Vila Velha, Santa Casa de Vitória, Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, São José de Colatina e o Universitário (Hucam), no bairro Maruípe, em Vitória.

A aposentada Zélia de Jesus estava há cinco anos esperando por uma cirurgia de varizes e foi a primeira paciente atendida pelo mutirão. A operação dela aconteceu neste domingo (13). "Sentia muita dor, não conseguia nem dormir. Agora está operada e eu não estou sentindo mais nada de dor. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu espero", disse a paciente.

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o mutirão aumenta a velocidade do atendimento no estado, mas que não pode garantir que as filas sejam eliminadas.

"Vamos dar passos grandes para um atendimento muito melhor e um atendimento mais rápido. Esse é o grande desafio da saúde pública. Nós temos uma necessidade de aperfeiçoar o atendimento primária e secundário. Não são cirurgias de urgência, mas são cirurgias necessárias, por isso são chamadas de cirurgias eletivas", declarou o governador.

O custo de investimento para o primeiro mutirão é de aproximadamente 3,5 milhões. O Governo do Estado estima que a segunda fase do mutirão será realizada no próximo semestre deste ano, também com os pacientes da fila de espera, com um investimento de R$ 8 milhões e a realização de 11.500 cirurgias. Para o segundo mutirão estão previstos diversos tipos de cirurgia, como hérnia, vesícula, testículos, catarata e retirada do útero.

MUTIRÃO PARA CIRURGIAS NO ESPÍRITO SANTO

Quantidade de operações: 3.747 cirurgias no estado

Hospitais: Evangélico de Vila Velha, Santa Casa de Vitória, Nossa Senhora da Penha, em Santa Leopoldina, São José de Colatina e o Universitário, no bairro Maruípe, em Vitória

Seleção dos pacientes: Lista de espera do SUS. O paciente será comunicado do agendamento por meio do Sistema de Regulação do município de origem

Custo: Cerca de R$ 3,5 milhões