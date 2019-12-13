Santa Rita planeja se tornar um Hospital Geral de referência no ES

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O Hospital Santa Rita de Cássia é referência no Espírito Santo no tratamento do câncer. Mas, para aqueles que precisam de assistência, é evidente também a qualidade de toda a estrutura e do atendimento oferecido aos pacientes. Assim, nos planos da instituição, o próximo passo é se consolidar como um Hospital Geral.

A excelência nos serviços prestados é para todos. Do paciente particular, passando pelo conveniado até as pessoas que não podem custear um tratamento. O Santa Rita é uma instituição filantrópica que destina mais de 60% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Inaugurado em 1970, o hospital está localizado em Maruípe, Vitória, e tem como fundadora e mantenedora a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Além de referência nos cuidados destinados aos pacientes com câncer, que incluem radioterapia e quimioterapia, o Santa Rita tem outras áreas de destaque, tais como diagnóstico, radiologia, cardiologia e ginecologia.

Os investimentos em estrutura e tecnologia são contínuos e fazem do Santa Rita um dos maiores complexos hospitalares do Estado, sendo a única estrutura que realiza transplante de medula óssea - tanto autólogo ou autotransplante, quanto alogênico (quando a medula óssea é de um doador).

Entre as mudanças recentes no local, estão as novas instalações do serviço de quimioterapia para pacientes de convênios e particulares. Segundo o diretor-geral do Hospital Santa Rita, Carlos Lobato, o tratamento do câncer exige um atendimento mais humanizado.

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"O ambiente dessa nova unidade oncológica foi pensado para transmitir maior tranquilidade e segurança aos pacientes e seus acompanhantes. Assim, o local possui modernos e confortáveis leitos e poltronas, de forma individualizada, para garantir o conforto durante o tratamento. Na ala SUS não é diferente: conforto, tranquilidade e segurança andam juntos" Carlos Lobato - Diretor-geral do Hospital Santa Rita

No planejamento dos administradores, novos investimentos estão programados. Nos próximos anos, o Santa Rita prevê o aumento no número de leitos de UTI, o início das obras de expansão do pronto-socorro, fazendo um investimento ainda maior na área de hotelaria e atendimento aos pacientes, com o conceito de hotel, mudanças nas recepções e maior decoração dos ambientes internos, e ainda dobrar a capacidade do Centro de Pesquisas Clínicas com laboratórios e parceiros de renome nacional e internacional.

Outro ponto que está no radar é o fortalecimento da marca Santa Rita para além do reconhecimento no tratamento do câncer. A intenção é tornar o hospital uma referência ainda maior no atendimento à população, se consolidando como um Hospital Geral.

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"Já definimos um Plano de Marketing para o ano, visando a fortalecer ainda mais a marca Afecc-Hospital Santa Rita de Cássia, em busca do reconhecimento e conhecimento da população, não só na área do atendimento aos pacientes com câncer, mas também para todas as demais especialidades médicas que oferecemos aos pacientes de convênios e particulares. Ou seja, queremos mostrar que o Hospital Santa Rita de Cássia é completo" Carlos Lobato - Diretor-geral do Hospital Santa Rita