Mulher é encontrada morta no Sul do ES

Após ser convencido a sair do quarto, o suspeito se entregou à polícia, mas disse não ter feito nada com ela e confirmou, apenas, que eles haviam discutido a ponto dele tomar uma facada no tornozelo direito.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Nesta segunda-feira (30), a Polícia Civil informou por meio de nota que o suspeito, de 59 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, ouvido e liberado. Disse ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Divino São Lourenço, e outras informações não foram repassadas pela polícia para que a apuração dos fatos seja preservada.