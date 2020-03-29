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Sinais de estrangulamento

Mulher é encontrada morta no Sul do ES

O casal teria discutido muito no dia anterior e Nivair da Luz Santos, de 61 anos, com medo, chegou a ir para casa de vizinhos. Vítima apresentava sinais de estrangulamento

Publicado em 29 de Março de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 14:05
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu a ocorrência Crédito: Polícia Militar
Uma mulher foi encontrada morta, na tarde deste sábado (28), nos fundos de uma residência, na localidade de Limo Verde, que fica no interior do município de Divino de São Lourenço, na região Sul do Espírito Santo. Nivair da Luz Santos, de 61 anos, tinha marcas de estrangulamento e outras escoriações.
Projeto Todas Elas
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 14h20 e, quando chegou no endereço citado, encontrou Nivair, já sem vida. O filho da vítima informou aos policiais que o marido dela, um homem de 59 anos, estava em um quarto nos fundos da casa.
Após ser convencido a sair do quarto, o suspeito se entregou à polícia, mas disse não ter feito nada com ela e confirmou, apenas, que eles haviam discutido a ponto dele tomar uma facada no tornozelo direito.
Ainda segundo informações colhidas pela Polícia, o casal teria discutido muito no dia anterior e Nivair chegou a ir para casa de vizinhos, com medo. A perícia da Polícia Civil foi acionada para retirada do corpo e o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Alegre suspeito de praticar feminicídio.
O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Nesta segunda-feira (30), a Polícia Civil informou por meio de nota que o suspeito, de 59 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, ouvido e liberado. Disse ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Divino São Lourenço, e outras informações não foram repassadas pela polícia para que a apuração dos fatos seja preservada.

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