Marido agride esposa e tenta colocar fogo na casa em Vargem Alta

Uma mulher foi vítima de agressão do próprio marido, na noite deste domingo (15), na zona rural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O homem, que estava embriagado, também tentou colocar fogo na residência, utilizando combustíveis.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que não é a primeira vez que é agredida pelo marido e que já registrou ocorrências contra ele. Desta vez, além da agressão, o homem espalhou gasolina e óleo diesel pela casa onde o casal reside com o filho de 7 anos. Para evitar que ele conseguisse colocar fogo, a mulher escondeu o isqueiro.
Ainda de acordo com a polícia, o marido utilizou uma faca para ameaçá-la. Para se proteger, a vítima saiu correndo com o filho e pediu ajuda para um vizinho. Quando os policiais chegaram, o homem já havia fugido e não foi localizado.