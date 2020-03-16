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Não é a primeira vez

Marido agride esposa e tenta colocar fogo na casa em Vargem Alta

O filho de 7 anos acompanhou tudo e o homem fugiu e não foi localizado

Publicado em 16 de Março de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 11:36
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Uma mulher foi vítima de agressão do próprio marido, na noite deste domingo (15), na zona rural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O homem, que estava embriagado, também tentou colocar fogo na residência, utilizando combustíveis.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que não é a primeira vez que é agredida pelo marido e que já registrou ocorrências contra ele. Desta vez, além da agressão, o homem espalhou gasolina e óleo diesel pela casa onde o casal reside com o filho de 7 anos. Para evitar que ele conseguisse colocar fogo, a mulher escondeu o isqueiro.
Ainda de acordo com a polícia, o marido utilizou uma faca para ameaçá-la. Para se proteger, a vítima saiu correndo com o filho e pediu ajuda para um vizinho. Quando os policiais chegaram, o homem já havia fugido e não foi localizado.

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