Motociclista morre ao cair na 'Curva do Caixão' em Cachoeiro

Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (30) após cair da moto que pilotava, uma Honda Biz 125, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada no trecho conhecido como Curva do Caixão. Segundo a Polícia Militar, Weverton de Oliveira Teixeira estava vindo de Mimoso do Sul para visitar a namorada no bairro Arariguaba quando perdeu o controle da moto e caiu.
O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que levou a vítima para o hospital Santa Casa de Misericórdia, mas Weverton não resistiu aos ferimentos e morreu.