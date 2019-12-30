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Ia visitar a namorada

Motociclista morre ao cair na 'Curva do Caixão' em Cachoeiro

O acidente aconteceu por volta da 1h da manhã, no trecho conhecido como Curva do Caixão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:46

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:46

Weverton de Oliveira Teixeira foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu Crédito: Divulgação
Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (30) após cair da moto que pilotava, uma Honda Biz 125, no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O acidente aconteceu por volta da 1h da madrugada no trecho conhecido como Curva do Caixão. Segundo a Polícia Militar, Weverton de Oliveira Teixeira estava vindo de Mimoso do Sul para visitar a namorada no bairro Arariguaba quando perdeu o controle da moto e caiu.

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O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que levou a vítima para o hospital Santa Casa de Misericórdia, mas Weverton não resistiu aos ferimentos e morreu.

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