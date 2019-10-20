Assassinato

Grupo de dez atiradores mata homem em Cachoeiro

Apenas um disparo acertou a vítima, que chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 17:36 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Militar atendeu a ocorrência na noite de sábado (19) Crédito: Polícia Militar

Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Joquitan Layber, vulgo Tatá”, foi baleado por um grupo de atiradores ainda não identificados no bairro Alto Eucalipto.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Otacílio Santos Silva. Uma testemunho contou que cerca de dez homens passaram a pé pela rua atirando em direção à vítima. Todos eles estavam armados.

Ainda de acordo com o morador, alguns dos atiradores tinham armas longas, como fuzis. A vítima, foi atingida por apenas um dos disparos, na região do tórax. Ela foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

Populares disseram que o crime tem relação com brigas de gangues do bairro, mas a polícia não confirma essa informação.

