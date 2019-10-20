Home
>
Região Sul
>
Grupo de dez atiradores mata homem em Cachoeiro

Grupo de dez atiradores mata homem em Cachoeiro

Apenas um disparo acertou a vítima, que chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 17:36

 - Atualizado há 6 anos

A Polícia Militar atendeu a ocorrência na  noite de sábado (19) Crédito: Polícia Militar

Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (19), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Joquitan Layber, vulgo Tatá”, foi baleado por um grupo de atiradores ainda não identificados no bairro Alto Eucalipto.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Otacílio Santos Silva. Uma testemunho contou que cerca de dez homens  passaram a pé pela rua atirando em direção à vítima. Todos eles estavam armados. 

Leia mais

Polícia recupera materiais odontológicos de R$ 30 mil roubados no ES

Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

Casa é destruída pelo fogo, em Castelo

Ainda de acordo com o morador, alguns dos atiradores tinham armas longas, como fuzis. A vítima, foi atingida por apenas um dos disparos, na região do tórax. Ela foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

Populares disseram que o crime tem relação com brigas de gangues do bairro, mas a polícia não confirma essa informação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio cachoeiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais