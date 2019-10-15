Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (14), em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, após uma briga próximo a rodoviária do município.

A delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua informou que Warley Fernando Lima, de 39 anos, foi atingido com golpes de canivete e o acusado, Jocimar Rosa da Silva, de 46 anos, foi preso. Ambos são residentes do município e estavam bebendo juntos.