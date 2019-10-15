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Sul do ES

Homem é morto com golpe de canivete em Atílio Vivácqua

O crime aconteceu em um local conhecido no município como ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 18:42

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

15 out 2019 às 18:42
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um homem morreu na noite desta segunda-feira (14), em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, após uma briga próximo a rodoviária do município.
A delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua informou que Warley Fernando Lima, de 39 anos, foi atingido com golpes de canivete e o acusado, Jocimar Rosa da Silva, de 46 anos, foi preso. Ambos são residentes do município e estavam bebendo juntos.
Ainda segundo informações da polícia, o local é conhecido no bairro Niterói por ser ponto de encontro de pessoas que consomem bebidas alcoólicas.

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