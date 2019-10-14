Casa é destruída pelo fogo, em Castelo

A casa, localizada no bairro Niterói, ficou totalmente destruída e o idoso, que não teve o nome revelado, foi resgatado sem ferimentos. O vizinho Felipe Gussão contou que o idoso, morador da casa, tem deficiência visual e, quando o neto dele chegou para passar a tarde com o avô, a casa já estava pegando fogo. "A vizinhança começou a ajudar a apagar o fogo com mangueira antes da chegada do carro-pipa e dos bombeiros, mas o fogo já tinha se espalhado. Caiu o teto e algumas paredes da casa."