Casa é destruída pelo fogo, em Castelo

Uma casa pegou fogo na tarde desta segunda-feira (14), em Castelo, no Sul do Estado, e um idoso precisou ser retirado do local. As informações são do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim, que foi até o local atender a ocorrência, mas não soube informar como o incêndio começou.
A casa, localizada no bairro Niterói, ficou totalmente destruída e o idoso, que não teve o nome revelado, foi resgatado sem ferimentos. O vizinho Felipe Gussão contou que o idoso, morador da casa, tem deficiência visual e, quando o neto dele chegou para passar a tarde com o avô, a casa já estava pegando fogo. "A vizinhança começou a ajudar a apagar o fogo com mangueira antes da chegada do carro-pipa e dos bombeiros, mas o fogo já tinha se espalhado. Caiu o teto e algumas paredes da casa."
Segundo a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, vizinhos da casa deram entrada no hospital com queixas em consequência da fumaça, já o morador não deu entrada no local para atendimento. Sobre a perícia, o Corpo de Bombeiros informou que nestes casos, quando não há vítimas, ela só é realizada se o proprietário solicitar de forma particular.