Detentas de Cachoeiro de Itapemirim vencem concurso de redação

Andressa Damasceno Rocha e Roseli Vieira do Nascimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Duas detentas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do ES, conquistaram os primeiros lugares no Estado do Espírito Santo na 5ª edição do concurso de redação da Defensoria Pública da União (DPU). Para elas, a conquista vai além do bom texto ou da pontuação, representa o início de um novo caminho.

Andressa Damasceno Rocha e Roseli Vieira do Nascimento ficaram em primeiro e terceiro lugares no Estado, respectivamente, na categoria-redação IV, para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de privação de liberdade no sistema prisional brasileiro.

Andressa Damasceno Rocha comemora a conquista. Aqui no presídio tenho a oportunidade de estudar à noite e trabalhar de dia. Eu mesma não sabia que tinha esse dom, descobri aqui estudando. Parei de estudar na oitava série e vou me formar este ano".

Além de Andressa, Roseli, que não quis dar entrevista, cumpre pena no presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Este ano o tema da redação foi "Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável". Oitenta presas estudam no Ensino Fundamental e Médio em Cachoeiro. Destas, 63 participaram do concurso.

A professora Pâmela da Cunha Almeida diz que muitas chegam às aulas sem saber ler e escrever corretamente. Muitas têm dificuldade na leitura, na escrita. Algumas criam resistência no início, mas com o passar do tempo dão depoimentos que estão lendo não só o livro delas, mas das colegas também, revela a professora.

A diretora do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro, Leida Maria Ayres, reforça a importância da educação na transformação social. A educação funciona, é a base de tudo. Já saem daqui com o Ensino Fundamental e Médio e aprendem o gosto pela leitura e o mais importante: em ressocialização, conta.

A mudança vem de dentro de nós. Eu entrei de uma forma e sairei de outra, vou sair com uma mala de conhecimento muito grande pois meu caráter está totalmente diferente, afirmou Andressa Damasceno Rocha.