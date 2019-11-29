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Ressocialização

Detentas de Cachoeiro de Itapemirim vencem concurso de redação

Para elas, a conquista vai além do bom texto ou da pontuação, representa o início de um novo caminho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:56

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:56

Andressa Damasceno Rocha e Roseli Vieira do Nascimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Duas detentas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES, conquistaram os primeiros lugares no Estado do Espírito Santo na 5ª edição do concurso de redação da Defensoria Pública da União (DPU). Para elas, a conquista vai além do bom texto ou da pontuação, representa o início de um novo caminho.
Andressa Damasceno Rocha e Roseli Vieira do Nascimento ficaram em primeiro e terceiro lugares no Estado, respectivamente, na categoria-redação IV, para alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e do 1° ao 3° ano do Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de privação de liberdade no sistema prisional brasileiro.
Andressa Damasceno Rocha comemora a conquista. Aqui no presídio tenho a oportunidade de estudar à noite e trabalhar de dia. Eu mesma não sabia que tinha esse dom, descobri aqui estudando. Parei de estudar na oitava série e vou me formar este ano".
Além de Andressa, Roseli, que não quis dar entrevista, cumpre pena no presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim. Este ano o tema da redação foi "Defender direitos, evitar desastres: como o acesso à Justiça contribui para o desenvolvimento sustentável". Oitenta presas estudam no Ensino Fundamental e Médio em Cachoeiro. Destas, 63 participaram do concurso.

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A professora Pâmela da Cunha Almeida diz que muitas chegam às aulas sem saber ler e escrever corretamente. Muitas têm dificuldade na leitura, na escrita. Algumas criam resistência no início, mas com o passar do tempo dão depoimentos que estão lendo não só o livro delas, mas das colegas também, revela a professora.
A diretora do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro, Leida Maria Ayres, reforça a importância da educação na transformação social. A educação funciona, é a base de tudo. Já saem daqui com o Ensino Fundamental e Médio e aprendem o gosto pela leitura e o mais importante: em ressocialização, conta.
A mudança vem de dentro de nós. Eu entrei de uma forma e sairei de outra, vou sair com uma mala de conhecimento muito grande pois meu caráter está totalmente diferente, afirmou Andressa Damasceno Rocha.
O concurso é realizado em Cachoeiro em parceria com Secretarias estaduais de Educação e Justiça. Entre os prêmios que serão entregues estão: tablets, câmeras digitais e alto-falantes.

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