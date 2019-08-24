Presos ocupados são peças importantes no tabuleiro da ressocialização

O xadrez é apenas um exemplo de estratégia de. Não só isso: de pacificação do próprio sistema. Há muitas outras iniciativas que podem ser incentivadas. Manter o preso ocupado, interessado, potencializa o seu desejo pela mudança de vida. Ninguém é inocente de acreditar que seja uma transformação imediata, do dia para a noite. É um processo que também precisa ser acompanhado de transformações sociais do lado de fora das grades.