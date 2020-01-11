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Afogamento

Criança fica em estado grave após se afogar em piscina de Cachoeiro

Menino de 12 anos sofreu crise epilética enquanto nadava em um clube particular de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 22:14
Hospital Infantil Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Um menino de 12 anos se afogou após passar mal enquanto tomava banho na piscina de um clube em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (10). A vítima, que mora em uma casa de acolhimento da prefeitura do município, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e permanece internada em estado grave no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa).
O menino, segundo a prefeitura, vive no Recanto da Criança, um acolhimento institucional do município que fica no bairro Aeroporto. O passeio ao clube estava agendado e, de acordo com a administração municipal, era realizado com a presença de monitores. A vítima, de acordo com assessoria da prefeitura, sofreu o afogamento em consequência de uma crise epilética. Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social está no hospital acompanhando o caso.

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Segundo o Corpo de Bombeiros,  a corporação foi acionada por volta das 14h20, para fazer o socorro em um clube aquático no bairro Valão. O menino foi encontrado fora da piscina, inconsciente e expelindo secreção com presença de sangue.
Os bombeiros informaram ainda que os primeiros socorros foram realizados por uma  enfermeira que trabalha na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ela também estava no clube a passeio.
Os militares questionaram se havia um guarda-vidas na piscina, mas nenhum profissional se apresentou ou foi encontrado no local. Além disso, o resgate acrescentou que também não encontrou grades de proteção e restrição de acesso para crianças na área da piscina.
Em nota, o Hospital Infantil Francisco de Assis, informou que a criança vítima do afogamento foi prontamente atendida no Pronto Socorro do hospital e, no momento, está em estado grave na UTI pediátrica.
O responsável pelo clube foi procurado pela reportagem e informou que prestou socorro à criança. Ele afirmou ainda que havia três monitores no momento e que eles acionaram os bombeiros para o suporte a vítima.

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