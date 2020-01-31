Chuva no ES: Detran promove força-tarefa para 2ª via de documentos

Detran|ES leva força-tarefa para atender municípios afetados pelas chuvas Crédito: Reprodução/Detran ES

Entre os dias 3 e 7 de fevereiro, as cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves vão receber uma força-tarefa do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). A programação especial irá facilitar a expedição da segunda via de documentos de habilitação e de veículos. De acordo com a lei estadual nº 10.019, taxas de alguns serviços não devem ter custo para os moradores, já que foram vítimas de catástrofe natural no Estado.

Os moradores que se interessem pelo atendimento precisam comparecer ao local da força-tarefa com os documento necessários informados pelo Detran. Em caso de perda, é preciso levar o boletim de ocorrência informando a perda do documento na enchente. A ação, segundo o órgão, tem como base dois decretos de janeiro de 2020, que estabeleceram Estado de Calamidade Pública em alguns municípios capixabas. Ao todo, durante o período de chuvas, foram dez mortes registradas.

O Detran, que tem como função disciplinar e fiscalizar os serviços de trânsito e tráfego dentro do Espírito Santo, informou que a Ciretran de Iconha será reaberta nesta segunda-feira (3). A cidade foi uma das mais danificadas durante o período de chuvas.

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O diretor geral do Detran ES, Givaldo Vieria, ainda detalhou que a força-tarefa deve chegar a Castelo, município que também sofreu com o grande volume de chuva.

Queremos fazer a nossa parte para contribuir para reduzir o máximo possível os danos que foram causados e, com base na Lei, estamos dando isenção das taxas que podemos para que eles não tenham que arcar com mais esse custo para reconstruir as suas vidas, respondeu o diretor geral do Detran|ES.

CONFIRA OS PRINCIPAIS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERECIDOS NA FORÇA-TAREFA:

2ª via de CNH

Os moradores das localidades afetadas que tiverem perdido ou danificado a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)  desde que tenha sido emitida pelo Detran|ES , podem se dirigir à Ciretran ou PAV do município e solicitar a 2ª via sem ônus.

Documentos necessários: Cópia de documento com foto ou boletim de ocorrência informando a perda do documento na enchente;

Declaração de domicílio.



2ª via de CRV e de CRLV

Os cidadãos que perderam os documentos do veículo devido às chuvas também poderão obter a 2ª via sem ônus. Para solicitar a 2ª via do Certificado de Registro do Veículo (CRV)  desde que tenha sido emitido pelo Detran|ES , quem tiver sido prejudicado pelas fortes chuvas deve ir com o veículo até a Ciretran ou PAV do município e realizar a vistoria com servidores do Detran|ES para que seja disponibilizado o novo documento.

O mesmo procedimento é válido para a perda de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que é de porte obrigatório. O documento também pode ser obtido no formato digital no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”

Documentos necessários: Cópia de documento com foto ou boletim de ocorrência informando a perda do documento na enchente;



Declaração de domicílio.



Reposição de placa

Caso o proprietário tenha perdido a(s) placa(s) do veículo, ele poderá solicitar a sua reposição na unidade do Detran|ES. As placas serão fixadas no dia seguinte, na própria Ciretran ou PAV. Todas as orientações serão repassadas no local por servidores do Órgão.

Documentos necessários: Original e cópia do Certificado de Registro de Veículos (CRV);



Original e cópia de documento de identificação oficial com foto;



Declaração de domicílio;



No caso de perda de documentos, boletim de ocorrência informando a perda da placa na enchente



Baixa total do veículo sem condição de circulação

Nos casos de veículos que se encontram em estado irrecuperável causado pela catástrofe natural nas localidades afetadas na Região Sul do Estado, o proprietário deverá se dirigir até a Ciretran mais próxima para realizar o serviço de baixa total do veículo no sistema do Detran|ES, além da obtenção do Nada Consta de Multas. Todas as orientações serão repassadas no local e o proprietário só necessitará pagar a taxa de baixa definitiva do veículo.

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