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Inscrições para o CNH Social 2020 não foram abertas, alerta Detran

Uma mensagem que circula nas redes sociais, dizendo que o Detran já abriu as inscrições para o programa CNH Social 2020 e indicando site para cadastro, é falsa. De acordo com o órgão, isso é fake e o site que deve ser acessado é o oficial do Detran

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 18:04
CNH Crédito: Radar Nacional
Uma mensagem que circula nas redes sociais, dizendo que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já abriu as inscrições para o programa CNH Social 2020 e indicando site para cadastro, é falsa. De acordo com o órgão, isso é fake e o site que deve ser acessado é o oficial do Detran.
Mensagem que circula nas redes sociais sobre CNH Social é falsa Crédito: Redes sociais
Em nota, o departamento informou que o canal oficial de informações é www.detran.es.gov.br, na área específica da CNH Social. O Detran-ES ressalta, que a primeira fase do programa será realizada ainda no primeiro semestre e que detalhará a quantidade de vagas, critérios e a forma de se inscrever.

INSCRIÇÕES SERÃO ABERTAS ATÉ MARÇO

Em 2020, as inscrições para o programa CNH Social deverão ter início entre fevereiro e março. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, durante solenidade no Palácio Anchieta em que foram entregues mais de 500 carteiras de habilitação à pessoas que participaram do programa em 2019. O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande. No ano passado, foram ofertadas cerca de 5 mil vagas.
Lançado em 2011, o CNH Social oferece carteiras de motorista gratuitas para pessoas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Os futuros habilitados passam por todos os procedimentos comuns - autoescola, testes e etc-, mas tudo isso é custeado pelo governo.

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