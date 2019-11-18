Casa pega fogo em Cachoeiro e assusta moradores no Sul do ES

Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (18), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As chamas chegaram até a varanda da residência, que fica no segundo andar e assustou os moradores e a vizinhança.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para conter o fogo, por volta das 2h e os moradores já estavam do lado de fora. Ninguém ficou ferido e não foi divulgado o prejuízo. O combate ao fogo e o resfriamento da área foram realizados, mas ainda não se sabe a causa do incêndio. A conclusão sobre a causa vem com a perícia, mas, nesse caso, não foi solicitada.