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Corpo de Bombeiros

Casa pega fogo em Cachoeiro e assusta moradores no Sul do ES

As chamas chegaram até a varanda da residência, que fica no segundo andar e assustou os moradores e a vizinhança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 15:18

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 15:18

Casa pega fogo nesta madrugada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (18), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As chamas chegaram até a varanda da residência, que fica no segundo andar e assustou os moradores e a vizinhança.
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para conter o fogo, por volta das 2h e os moradores já estavam do lado de fora. Ninguém ficou ferido e não foi divulgado o prejuízo. O combate ao fogo e o resfriamento da área foram realizados, mas ainda não se sabe a causa do incêndio.  A conclusão sobre a causa vem com a perícia, mas, nesse caso, não foi solicitada.  

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