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Chuva no ES

Moradores de Piúma abrem valeta para escoar água e polícia é acionada

Nível do canal de Itaputanga subiu alagando casas e buraco na areia foi cavado para direcionar a água para o mar. Defesa Civil alerta que prática é crime ambiental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 21:28

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 21:28

Moradores cavam valeta para escoar água da chuva Crédito: Reprodução
Polícia Militar foi acionada na tarde desta sexta-feira (15) depois que moradores começaram a cavar uma valeta de abertura para escoar a água da chuva, que aumentou o nível do canal de Itaputanga, em Piúma, Litoral Sul do Estado. A Defesa Civil do município também esteve no local e alertou que este tipo de prática é crime ambiental.
O morador Solimar Quinteiro registrou o momento em que os moradores abriam buracos na areia da praia, por volta das 16 horas, para direcionar a água para o mar. Segundo ele, a população ribeirinha estava revoltada com suas casas alagadas. "Isso acontece todo ano, quando chove muito e enche o Vale do Orobó. A água acaba alagando a casa dos ribeirinhos, e eles abrem este canal", complementou outro morador da região Deividson Ribeiro. 
Porém, segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Haroldo Sérgio, a prática é um crime ambiental, uma vez que nem os moradores, nem a prefeitura possuem autorização para a intervenção, que somente poderia ser feita com liberação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). 
O caso foi registrado pela polícia, mas ninguém foi detido. Só temos conhecimento de uma casa alagada em Itaputanga, pois o morador construiu na beira do rio. Fomos ao local e, com a chegada da PM,  os moradores pararam de abrir. Houve pouco escoamento de água para o mar, contou o coordenador.

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