Moradores de Piúma abrem valeta para escoar água e polícia é acionada

Moradores cavam valeta para escoar água da chuva Crédito: Reprodução

O morador Solimar Quinteiro registrou o momento em que os moradores abriam buracos na areia da praia, por volta das 16 horas, para direcionar a água para o mar. Segundo ele, a população ribeirinha estava revoltada com suas casas alagadas. "Isso acontece todo ano, quando chove muito e enche o Vale do Orobó. A água acaba alagando a casa dos ribeirinhos, e eles abrem este canal", complementou outro morador da região Deividson Ribeiro.

Porém, segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Haroldo Sérgio, a prática é um crime ambiental, uma vez que nem os moradores, nem a prefeitura possuem autorização para a intervenção, que somente poderia ser feita com liberação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).