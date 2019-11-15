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Acidente

Caminhoneiro bate em muro e morre na 'Curva da Morte' em Cachoeiro

Vítima dirigia um caminhão-baú carregado de pimentões perdeu o controle e tombou na ES 164
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 19:32

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 19:32

Caminhão baú bateu ES 164, na Serra de Soturno Crédito: Internauta
Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu na tarde desta sexta-feira (15) após perder o controle do caminhão-baú que dirigia e bater contra o muro de uma empresa de mármore e granito, na estrada ES 164. O local, na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é conhecido como "Curva da Morte",  devido aos acidentes fatais.
O acidente aconteceu por volta das 16 horas. Segundo populares, o caminhão-baú carregado de pimentões descia a serra, de Vargem Alta sentido Cachoeiro de Itapemirim. Após perder o controle e bater no muro da empresa, o caminhão tombou na pista, a poucos metros de um radar eletrônico. O veículo tinha placa do município de Descanso, do Estado de Santa Catarina.
Caminhão baú bateu ES 164, na Serra de Soturno Crédito: Internauta
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista morreu preso às ferragens. A rodovia permanece fluindo em meia pista e a perícia foi acionada.
O trecho é comum por graves acidentes. No início deste mês, no dia 2, um ônibus tombou e deixou quatro mortos e 47 feridos, entre adultos e crianças. Os passageiros  que seguiam de Belo Horizonte, Minas Gerais,  para uma praia no município de Itapemirim, no Espírito Santo  foram atendidos em hospitais de Cachoeiro de Itapemirim.
Batida aconteceu na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na ES 164 Crédito: Junia Vasconcellos

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