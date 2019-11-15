Caminhoneiro bate em muro e morre na 'Curva da Morte' em Cachoeiro

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu na tarde desta sexta-feira (15) após perder o controle do caminhão-baú que dirigia e bater contra o muro de uma empresa de mármore e granito, na estrada ES 164. O local, na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é conhecido como "Curva da Morte", devido aos acidentes fatais.
O acidente aconteceu por volta das 16 horas. Segundo populares, o caminhão-baú carregado de pimentões descia a serra, de Vargem Alta sentido Cachoeiro de Itapemirim. Após perder o controle e bater no muro da empresa, o caminhão tombou na pista, a poucos metros de um radar eletrônico. O veículo tinha placa do município de Descanso, do Estado de Santa Catarina.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista morreu preso às ferragens. A rodovia permanece fluindo em meia pista e a perícia foi acionada.
O trecho é comum por graves acidentes. No início deste mês, no dia 2, um ônibus tombou e deixou quatro mortos e 47 feridos, entre adultos e crianças. Os passageiros que seguiam de Belo Horizonte, Minas Gerais, para uma praia no município de Itapemirim, no Espírito Santo foram atendidos em hospitais de Cachoeiro de Itapemirim.