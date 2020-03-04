Agência dos Correios de Atílio Vivácqua é assaltada

O assalto foi por volta das dez da manhã. As imagens das câmeras de segurança da unidade mostram o momento em que um homem de chapeú, bermuda e chinelo leva os dois malotes, pulando o balcão de atendimento. Um outro homem esperava a ação, dando cobertura.

Outra cidade sulina também teve a agência dos Correios alvo de um assalto nesta semana. Em Piúma, no Litoral Sul, bandidos invadiram a unidade e levaram os celulares de todos os funcionários. Sobre o caso, os Correios confirmam a ocorrência e o caso também é investigado. Os moradores da região podem buscar atendimento em cidades vizinhas como Anchieta ou Marataízes.