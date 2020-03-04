Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Roubo

Agência dos Correios de Atílio Vivácqua é assaltada

Um dos criminosos estava de bermuda, chapéu e chinelo, e levou dois malotes da unidade, na manhã desta quarta-feira (04)

Publicado em 04 de Março de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 17:51
Roubo em Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução
A agência dos Correios de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, foi alvo de criminosos na manhã desta quarta-feira (04). Dois malotes foram levados. A unidade foi fechada para realização de perícia e, até o momento, os ladrões não foram presos.

Veja Também

Agência dos Correios de Santa Maria de Jetibá é assaltada

Agência dos Correios é assaltada em São Domingos do Norte

Agência dos Correios de Anchieta é assaltada duas vezes em uma semana

O assalto foi por volta das dez da manhã. As imagens das câmeras de segurança da unidade mostram o momento em que um homem de chapeú, bermuda e chinelo leva os dois malotes, pulando o balcão de atendimento. Um outro homem esperava a ação, dando cobertura.
Havia clientes na agência esperando atendimento, na hora do assalto. Segundo as testemunhas, os bandidos estavam armados. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou nenhum dos ladrões até agora.
Em nota, os Correios confirmam o caso. Informaram que a Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. Devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, a agência afirmou que não fornecerá detalhes da ação. A agência está fechada para realização de perícia e a unidade voltará a funcionar após autorização da área de segurança dos Correios. Os moradores da região podem buscar atendimento nas unidades das cidades próximas, como em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo.

OUTRO CASO

Outra cidade sulina também teve a agência dos Correios alvo de um assalto nesta semana. Em Piúma, no Litoral Sul, bandidos invadiram a unidade e levaram os celulares de todos os funcionários. Sobre o caso, os Correios confirmam a ocorrência e o caso também é investigado.  Os moradores da região podem buscar atendimento em cidades vizinhas como Anchieta ou Marataízes. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados