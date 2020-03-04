Agência dos Correios de Atílio Vivácqua é assaltada

A agência dos Correios de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado, foi alvo de criminosos na manhã desta quarta-feira (04). Dois malotes foram levados. A unidade foi fechada para realização de perícia e, até o momento, os ladrões não foram presos.
O assalto foi por volta das dez da manhã. As imagens das câmeras de segurança da unidade mostram o momento em que um homem de chapeú, bermuda e chinelo leva os dois malotes, pulando o balcão de atendimento. Um outro homem esperava a ação, dando cobertura.
Havia clientes na agência esperando atendimento, na hora do assalto. Segundo as testemunhas, os bandidos estavam armados. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou nenhum dos ladrões até agora.
Em nota, os Correios confirmam o caso. Informaram que a Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. Devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, a agência afirmou que não fornecerá detalhes da ação. A agência está fechada para realização de perícia e a unidade voltará a funcionar após autorização da área de segurança dos Correios. Os moradores da região podem buscar atendimento nas unidades das cidades próximas, como em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo.
OUTRO CASO
Outra cidade sulina também teve a agência dos Correios alvo de um assalto nesta semana. Em Piúma, no Litoral Sul, bandidos invadiram a unidade e levaram os celulares de todos os funcionários. Sobre o caso, os Correios confirmam a ocorrência e o caso também é investigado. Os moradores da região podem buscar atendimento em cidades vizinhas como Anchieta ou Marataízes.