Advogada que levou pedrada no ES vai precisar passar por nova cirurgia

Michaella Zukoski foi atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão, em julho de 2023

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:33

A pele da testa da advogada Michaella Zukoski, atingida por uma pedra em 2023, "soltou"; agora ela vai precisar de nova cirurgia Crédito: Arquivo pessoal

A advogada Michaella Zukoski, de 27 anos, atingida por uma pedra no rosto enquanto passava pela ES 060 (Rodovia do Sol) em Vila Velha, em julho de 2023, vai precisar de uma nova cirurgia de enxerto e colocar uma nova prótese. Os procedimentos terão que ser feitos em São Paulo e pagos por ela, após a operadora do plano de saúde da jovem negar o pedido.

Michaella relatou que começou a perceber um leve aprofundamento na testa há uma semana. "No domingo (5), estava passando uma pomada e a pele soltou na minha mão e abriu. Fui direto para o hospital e o cirurgião já encaminhou para uma cirurgia de urgência e entrou com pedido de duas novas cirurgias: uma para fechar e outra para a prótese, que vai trocar", explicou a jovem.

Por conta da gravidade e diante da negativa do plano, a cirurgia deve acontecer ainda nesta quarta-feira (8).

"Estava ótima, de alta, vivendo vida normal, tinha nada. Fiz uma tomografia onde mostra que a pele afinou de uma forma fora do normal. Nem os médicos entendem", disse Michaella.

Relembre o caso

O acidente da advogada Michaella Zukowski aconteceu no dia 8 de julho de 2023. Ela, o pai e o irmão saíram de Guarapari e trafegavam pela Rodovia do Sol, em Vila Velha. A família estava a caminho do Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô.

Quando passavam pelo trecho, foram surpreendidos por um homem que atirou uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) contra o carro. A moça, que estava no banco do carona, foi atingida pelo objeto. O ataque provocou inúmeras fraturas no rosto da jovem, que teve que ser reconstruído com placas de titânio. Ela já passou por cinco cirurgias e diversos procedimentos.

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Em janeiro de 2024, Michaella começou a perceber algo diferente em sua visão esquerda. Ela chegou a acreditar que o problema poderia ser por conta dos inchaços das cirurgias, mas acabou diagnosticada com perda permanente da visão de um olho.

