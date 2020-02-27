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Perseguição e tiroteio

Agência dos Correios de Santa Maria de Jetibá é assaltada

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), no centro da cidade; após a  chegada da Polícia Militar, houve perseguição e troca de tiros

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 19:12
Agência dos Correios em Santa maria de Jetibá Crédito: Reprodução Google Maps
A agência dos Correios de Santa Maria de Jetibá, localizada no centro da cidade, foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira (27). A Polícia Militar foi acionada e os bandidos fugiram de carro no sentido Santa Leopoldina. Durante a fuga houve troca de tiros e duas pessoas foram detidas.
Segundo a Polícia Militar, os bandidos saíram do estabelecimento assim que perceberam a chegada dos policiais. Os criminosos reagiram com tiros na direção dos militares, que revidaram.
O veículo só parou, durante a fuga, após rodar na pista por conta de um pneu furado. Com os detidos, foram recuperados os produtos roubados da agência, incluindo dinheiro, e uma arma falsa foi apreendida. Um assaltante foi encaminhado, sob escolta policial, para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, com um ferimento na perna. O outro foi levado para a Polícia Federal, em Vila Velha.
A assessoria de comunicação da PF informou que ainda há um terceiro suspeito envolvido no assalto, mas o criminoso conseguiu fugir. 
De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios, devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, detalhes do assalto não são divulgados.
Ainda em função das investigações, a agência de Santa Maria de Jetibá deve ficar fechada até o fim da perícia, quando a unidade terá autorização da área de segurança dos Correios para voltar a funcionar. Os Correios orientam que os moradores que precisam de atendimento devem procurar agências de cidades vizinhas.

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