Agência dos Correios de Santa Maria de Jetibá é assaltada

Agência dos Correios em Santa maria de Jetibá Crédito: Reprodução Google Maps

A agência dos Correios de Santa Maria de Jetibá, localizada no centro da cidade, foi assaltada no início da tarde desta quinta-feira (27). A Polícia Militar foi acionada e os bandidos fugiram de carro no sentido Santa Leopoldina . Durante a fuga houve troca de tiros e duas pessoas foram detidas.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos saíram do estabelecimento assim que perceberam a chegada dos policiais. Os criminosos reagiram com tiros na direção dos militares, que revidaram.

O veículo só parou, durante a fuga, após rodar na pista por conta de um pneu furado. Com os detidos, foram recuperados os produtos roubados da agência, incluindo dinheiro, e uma arma falsa foi apreendida. Um assaltante foi encaminhado, sob escolta policial, para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, com um ferimento na perna. O outro foi levado para a Polícia Federal , em Vila Velha

A assessoria de comunicação da PF informou que ainda há um terceiro suspeito envolvido no assalto, mas o criminoso conseguiu fugir.

De acordo com a assessoria de comunicação dos Correios, devido à política de segurança da empresa e para não comprometer o andamento das investigações, detalhes do assalto não são divulgados.