Jogo beneficente vai arrecadar brinquedos para crianças com câncer no ES

No mês das crianças, o projeto Super Amigos Solidários vai promover o 4° jogo beneficente no dia 26 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A ação acontece a partir das 7h e vai até as 12h. Para participar da programação, cada adulto deverá levar dois brinquedos novos, que serão doados para crianças em tratamento de câncer em hospitais da Grande Vitória.