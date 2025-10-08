Jogo beneficente vai arrecadar brinquedos para crianças com câncer no ES
No mês das crianças, o projeto Super Amigos Solidários vai promover o 4° jogo beneficente no dia 26 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A ação acontece a partir das 7h e vai até as 12h. Para participar da programação, cada adulto deverá levar dois brinquedos novos, que serão doados para crianças em tratamento de câncer em hospitais da Grande Vitória.
A ação vai contar com atividades para a garotdada, como pintura de rosto, fotos com super-hérois e palhaços, brinquedos infláveis, exposição do caminhão dos bombeiros, canil da Polícia Militar e exposição de animais empalhados da Polícia Ambiental. Além disso, também haverá distribuição de picoles, pipoca, algodão doce e água para as crianças, além de aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e uma mostra de animais marinhos e sobre mudanças climáticas.
Serviço
- 4° JOGO BENEFICENTE DO PROJETO SUPER AMIGOS SOLIDÁRIOS
- Data: 26 de outubro
- Hora: 8h às 12h
- Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
- Entrada: 2 brinquedos novos por adulto
Atividades
- Fotos com super-hérois e palhaços;
- Pintura de rosto;
- Exposição do caminhão dos bombeiros;
- Canil da PM;
- Exposição de animais empalhados (Polícia Ambiental);
- Brinquedos infláveis;
- Distribuição de picoles, pipoca, algodão doce e água para as crianças;
- Aferição de pressão e glicose;
- Corte de cabelo para as crianças;
- Mostra de Biologia de animais marinhos e mudanças climáticas.