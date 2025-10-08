Home
Jogo beneficente vai arrecadar brinquedos para crianças com câncer no ES
Publicado em 08/10/2025 às 14h55

No mês das crianças, o projeto Super Amigos Solidários vai promover o 4° jogo beneficente no dia 26 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A ação acontece a partir das 7h e vai até as 12h. Para participar da programação, cada adulto deverá levar dois brinquedos novos, que serão doados para crianças em tratamento de câncer em hospitais da Grande Vitória.

A ação vai contar com atividades para a garotdada, como pintura de rosto, fotos com super-hérois e palhaços, brinquedos infláveis, exposição do caminhão dos bombeiros, canil da Polícia Militar e exposição de animais empalhados da Polícia Ambiental. Além disso, também haverá distribuição de picoles, pipoca, algodão doce e água para as crianças, além de aferição de pressão e glicose, corte de cabelo e uma mostra de animais marinhos e sobre mudanças climáticas.

Serviço

  • 4° JOGO BENEFICENTE DO PROJETO SUPER AMIGOS SOLIDÁRIOS  
  • Data: 26 de outubro 
  • Hora: 8h às 12h
  • Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
  • Entrada: 2 brinquedos novos por adulto

Atividades

  • Fotos com super-hérois e palhaços;
  • Pintura de rosto;
  • Exposição do caminhão dos bombeiros;
  • Canil da PM; 
  • Exposição de animais empalhados (Polícia Ambiental);
  • Brinquedos infláveis;
  • Distribuição de picoles, pipoca, algodão doce e água para as crianças;
  • Aferição de pressão e glicose;
  • Corte de cabelo para as crianças;
  • Mostra de Biologia de animais marinhos e mudanças climáticas.
