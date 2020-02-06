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Noroeste do ES

Agência dos Correios é assaltada em São Domingos do Norte

O local está fechado e o atendimento ao público foi suspenso. A Polícia Federal investiga o caso

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:35
Agência dos Correios em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução / Google Maps
Uma agência dos Correios foi assaltada nesta quarta-feira (6), no Centro de São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. Por conta disso, o local está fechado e o atendimento ao público foi suspenso.
A Polícia Militar que começou a busca pelos assaltantes,  informou que os criminosos que roubaram a agência estavam em um Corsa preto. A fuga deles foi registrada por câmeras de videomonitoramento.
Segundo a Polícia Militar, criminosos estavam em um veículo preto Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Em nota, os Correios confirmaram o assalto. "Os Correios confirmam a ocorrência de assalto à agência São Domingos do Norte. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa não detalha esse tipo de informação. A agência está fechada para realização de perícia e não há data prevista para a reabertura da unidade", diz a nota.

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Segundo a Polícia Federal, uma equipe de peritos foi enviada à agência. Assim que a perícia for realizada, será instaurado um inquérito para a investigação.
Os Correios informaram ainda, que como alternativa, os moradores da cidade podem buscar atendimento na agência de São Gabriel da Palha.

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