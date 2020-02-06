Agência dos Correios é assaltada em São Domingos do Norte

Agência dos Correios em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução / Google Maps

Uma agência dos Correios foi assaltada nesta quarta-feira (6), no Centro de São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado. Por conta disso, o local está fechado e o atendimento ao público foi suspenso.

A Polícia Militar que começou a busca pelos assaltantes, informou que os criminosos que roubaram a agência estavam em um Corsa preto. A fuga deles foi registrada por câmeras de videomonitoramento.

Segundo a Polícia Militar, criminosos estavam em um veículo preto Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Em nota, os Correios confirmaram o assalto. "Os Correios confirmam a ocorrência de assalto à agência São Domingos do Norte. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Por se tratar de assunto relacionado à segurança, a empresa não detalha esse tipo de informação. A agência está fechada para realização de perícia e não há data prevista para a reabertura da unidade", diz a nota.

Segundo a Polícia Federal, uma equipe de peritos foi enviada à agência. Assim que a perícia for realizada, será instaurado um inquérito para a investigação.