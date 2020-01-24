Afetados pela chuva no ES precisam de gás de cozinha, alimentos e água

Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Fernando Madeira

Ao longo desta semana muitas pessoas se mobilizam para ajudar as vítimas dessa tragédia. Os municípios relatam que já conseguiram arrecadar roupas o suficiente, porém outros itens básicos ainda faltam.

De acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado no final da manhã desta sexta-feira (24), o temporal que atingiu o Sul do Estado já deixaram 3.223 pessoas desalojadas, que estão em abrigos; 78 desabrigados, que foram para a casa de parentes ou conhecidos; sete mortos; dois feridos; e uma pessoa desaparecida.

No caso de Iconha , um dos municípios mais afetados, botijão de gás de cozinha é o que os moradores mais precisam. Segundo a prefeitura, nesta sexta-feira (24), no centro de recebimento dos afetados pelas chuvas só tem duas botijas. O município pede que quem puder ajudar nas doações, deixe na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascames), localizada às margens da BR 101, na entrada da cidade.

A Prefeitura de Iconha também pede a doação de produtos para o café da manhã das vítimas e dos voluntários (margarina, salame, queijo, entre outros itens); materiais de limpeza (rodo, vassoura, pano de chão, escova de lavar roupas, sabão, etc); e de mão de obra para ajudar na limpeza.

Já em Alfredo Chaves , segundo o prefeito Fernando Lafayette, faltam colchões, roupa de cama, água potável, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. As doações estão sendo concentradas no ginásio de esportes da cidade e estão sendo gerenciadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em Anchieta , a prioridade é de doações de material de limpeza, roupas de cama, utensílios domésticos e alimentos não perecíveis. As doações podem ser levadas para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, na localidade de Nova Esperança, e no Sespa, que fica ao lado do Santuário de Anchieta.

A Gazeta tentou contato com A reportagem detentou contato com Rio Novo do Sul , mas não havia obtido retorno até as 16h desta sexta-feira (24).