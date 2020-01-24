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Doações para o Sul do ES

Afetados pela chuva no ES precisam de gás de cozinha, alimentos e água

Na região Sul do Espírito Santo, famílias de Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta perderam tudo na enchente que atingiu estes municípios e contam com a solidariedade para enfrentar o momento de dificuldade

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 17:05
Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Estado Crédito: Fernando Madeira
Sul do Espírito Santo enfrenta uma das maiores calamidades da história do Estado. Milhares de famílias perderam tudo devido à forte chuva que assolou a região no último dia 17. Moradores de AnchietaAlfredo ChavesIconhaRio Novo do Sul e Vargem Alta contam com a solidariedade para enfrentar o momento de dificuldade.  A maior necessidade atualmente é de doações de  gás de cozinha, alimentos, água mineral, produtos de higiene pessoal e de limpeza, entre outros.
Ao longo desta semana muitas pessoas se mobilizam para ajudar as vítimas dessa tragédia. Os municípios relatam que já conseguiram arrecadar roupas o suficiente, porém outros itens básicos ainda faltam. 
De acordo com o relatório da Defesa Civil Estadual, divulgado no final da manhã desta sexta-feira (24), o temporal que atingiu o Sul do Estado já deixaram 3.223 pessoas desalojadas, que estão em abrigos; 78 desabrigados, que foram para a casa de parentes ou conhecidos; sete mortos; dois feridos; e uma pessoa desaparecida.

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No caso de Iconha, um dos municípios mais afetados, botijão de gás de cozinha é o que os moradores mais precisam. Segundo a prefeitura, nesta sexta-feira (24), no centro de recebimento dos afetados pelas chuvas só tem duas botijas. O município pede que quem puder ajudar nas doações, deixe na Associação dos Caminhoneiros do Sul do Espírito Santo (Ascames), localizada às margens da BR 101, na entrada da cidade.
A Prefeitura de Iconha também pede a doação de produtos para o café da manhã das vítimas e dos voluntários (margarina, salame, queijo, entre outros itens); materiais de limpeza (rodo, vassoura, pano de chão, escova de lavar roupas, sabão, etc); e de mão de obra para ajudar na limpeza.

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Já em Alfredo Chaves, segundo o prefeito Fernando Lafayette, faltam colchões, roupa de cama, água potável, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. As doações estão sendo concentradas no ginásio de esportes da cidade e  estão sendo gerenciadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
Em Anchieta, a prioridade é de doações de material de limpeza, roupas de cama, utensílios domésticos e alimentos não perecíveis. As doações podem ser levadas para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, na localidade de Nova Esperança, e no Sespa, que fica ao lado do Santuário de Anchieta.
A reportagem  de A Gazeta tentou contato com Rio Novo do Sul, mas não havia obtido retorno até as 16h desta sexta-feira (24).
Afetados pela chuva no ES precisam de gás de cozinha, alimentos e água

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