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Trânsito

Acidente na ES 297 deixa duas pessoas feridas em Apiacá

Um ônibus de turistas bateu na traseira de um carro de passeio na rodovia, que liga o município a Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Itaperuna, no RJ

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 16:55
Vítimas, que estavam no carro de passeio, foram socorridas por ambulância de Apiacá Crédito: Colaborador Rede Gazeta/ Alan Gonçalves
Um acidente na manhã deste sábado (22) deixou duas pessoas feridas na ES 297, estrada que liga ApiacáBom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado. Um ônibus de turistas bateu na traseira de um carro de passeio. 
As causas da batida não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 5h50, em Apiacá, em frente à fazenda Getúlio Gama. Os militares chegaram a ser acionados, mas informaram que não foram ao local pois as vítimas, que estavam no carro de passeio, já haviam sido socorridas por ambulância de Apiacá.
Acidente entre carro e ônibus deixa duas pessoas feridas  Crédito: Colaborador Rede Gazeta/ Alan Gonçalves

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As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. A informação é de que as vítimas permanecem internadas no Hospital São José do Avaí. O estado de saúde não foi informado.

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