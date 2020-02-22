Acidente na ES 297 deixa duas pessoas feridas em Apiacá

Um acidente na manhã deste sábado (22) deixou duas pessoas feridas na ES 297, estrada que liga Apiacá a Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado. Um ônibus de turistas bateu na traseira de um carro de passeio.
As causas da batida não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 5h50, em Apiacá, em frente à fazenda Getúlio Gama. Os militares chegaram a ser acionados, mas informaram que não foram ao local pois as vítimas, que estavam no carro de passeio, já haviam sido socorridas por ambulância de Apiacá.
As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro. A informação é de que as vítimas permanecem internadas no Hospital São José do Avaí. O estado de saúde não foi informado.