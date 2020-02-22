Acidentes ao longo da BR 101 intensificam o trânsito neste feriado

Carreta tomba na BR 101, próximo a Anchieta Crédito: Internauta

Ainda no início do feriado de carnaval, três acidentes foram registrados ao longo da BR 101, de norte a sul do Estado. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, houve ocorrências em São Mateus, Itapemirim e Anchieta.

ITAPEMIRIM

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, foi registrada uma colisão entre duas carretas e dois veículos de passeio, no Km 405, em Itapemirim, às 9h49 deste sábado (22). Em nota, a empresa informou que: Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, ambulâncias e guincho), além da PRF e Corpo de Bombeiros".

Sete vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Destes resgates, um homem de 44 anos morreu a caminho do hospital. A identidade da vítima não foi revelada. Outros seis feridos permanecem internados na unidade. Um deles, na UTI em estado grave. Duas crianças, meninas, foram levadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim. Elas permanecem em observação na unidade. A rodovia foi liberada nos dois sentidos por volta das 13h.

Colisão entre duas carretas e dois veículos de passeio em Itapemirim Crédito: Ana Paula Perim Silva

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o acidente no Twitter e pediu atenção aos condutores que trafegam na localidade.

Em Itapemirim por volta das 09h40, no Km 405 da BR 101, pista totalmente interditada devido acidente grave. Pedimos atenção aos condutores que trafegam na localidade. Equipe PRF, Eco 101 e Bombeiros acionados. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) February 22, 2020

SÃO MATEUS

Por volta das 10h33 foi registrado pela Eco 101 um engavetamento envolvendo três veículos e passeio, à altura do km 95, em São Mateus. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viaturas de inspeção e guincho), além da PRF. Em nota, a empresa afirmou que o tráfego já está liberado e que duas vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Leitores de A Gazeta relataram que o ocorrido deixou o trânsito no sentido Norte muito carregado.

ANCHIETA

Em Anchieta, a concessionária responsável pela BR 101 registrou o tombamento de uma carreta de detergente, por volta das 10h, no Km 368. Segundo a Eco 101, "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guinchos), além da PRF. O motorista foi encaminhado para Santa Casa de Cachoeiro. A via neste momento no trecho está em sistema pare e siga".