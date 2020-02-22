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Do Sul ao Norte

Acidentes ao longo da BR 101 intensificam o trânsito neste feriado

Ainda no início do feriado de carnaval, três acidentes foram registrados ao longo da BR 101, de norte a sul do Estado. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, houve ocorrências em São Mateus, Itapemirim e Anchieta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 12:31
Carreta tomba na BR 101, próximo a Anchieta Crédito: Internauta
Ainda no início do feriado de carnaval, três acidentes foram registrados ao longo da BR 101, de norte a sul do Estado. Segundo a Eco 101, concessionária da rodovia, houve ocorrências em São Mateus, Itapemirim e Anchieta.

ITAPEMIRIM

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, foi registrada uma colisão entre duas carretas e dois veículos de passeio, no Km 405, em Itapemirim, às 9h49 deste sábado (22). Em nota, a empresa informou que: Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, ambulâncias e guincho), além da PRF e Corpo de Bombeiros". 
Sete vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Destes resgates, um homem de 44 anos morreu a caminho do hospital. A identidade da vítima não foi revelada. Outros seis feridos permanecem internados na unidade. Um deles, na UTI em estado grave. Duas crianças, meninas, foram levadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim. Elas permanecem em observação na unidade. A rodovia foi liberada nos dois sentidos por volta das 13h. 
Colisão entre duas carretas e dois veículos de passeio em Itapemirim Crédito: Ana Paula Perim Silva
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o acidente no Twitter e pediu atenção aos condutores que trafegam na localidade.

SÃO MATEUS

Por volta das 10h33 foi registrado pela Eco 101 um engavetamento envolvendo três veículos e passeio, à altura do km 95, em São Mateus. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viaturas de inspeção e guincho), além da PRF. Em nota, a empresa afirmou que o tráfego já está liberado e que duas vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Leitores de A Gazeta relataram que o ocorrido deixou o trânsito no sentido Norte muito carregado.

ANCHIETA

Em Anchieta, a concessionária responsável pela BR 101 registrou o tombamento de uma carreta de detergente, por volta das 10h, no Km 368. Segundo a Eco 101, "para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guinchos), além da PRF. O motorista foi encaminhado para Santa Casa de Cachoeiro. A via neste momento no trecho está em sistema pare e siga".
Acidentes ao longo da BR 101 intensificam o trânsito neste feriado

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