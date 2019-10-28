Você já precisou ir a cartórios? A origem deles está na Bíblia

Homem usa equipamento para carimbar um documento Crédito: Shutterstock

Há quem veja os cartórios com certa reticência, associando-os a uma burocracia que só tem no Brasil. Não é bem assim, como frisa o cientista político italiano Adriano Gianturco, professor do Ibmec.

Ele diz, brincando, que a culpa pelos cartórios é da Itália. O cartório é algo de origem italiana, vocês copiaram as coisas piores, a culpa é nossa. Aqui (no Brasil) é um pouco diferente da Itália porque é quase uma repartição pública, tem senha, fila. Na Itália, fisicamente, é como o escritório de um advogado, não tem tanto acesso do público, você marca horário, são encontros pontuais e para contratos maiores. É para venda de imóveis, óbito e testamento. Questões menores, como compra e venda de carro, é com escritura privada entre as duas partes. E reconhecimento de firma não existe, conta.

Já o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Paulo Roberto Gaiger Ferreira, afirma que a origem mais remota dos cartórios remonta a tempos ainda mais antigos, com menções até na Bíblia. Estabelecerás juízes e notários em todas as cidades que o Senhor, teu Deus, te tiver dado, em cada uma das tribos, para que julguem o povo com equidade, cita Ferreira, evocando o livro de Deuteronômio.

É fato, de acordo com ele, que o Império Romano criou a administração pública de modo geral, aí incluídos o modo de funcionamento dos cartórios. Eram muito belicosos, sempre em campanha militar. O senhor que ia para a guerra deixava uma procuração e um testamento.

PROVA DE ASSINATURA

Quanto aos procedimentos dos dias atuais, Ferreira comenta: Porque tenho que provar que a assinatura é minha? O credor exige, quer se prevenir que a pessoa não faça assinatura falsa ou quer ter certeza que a pessoa é ela mesma. As pessoas preferem se certificar que não vai ter problema porque se der problema e tiver que entrar na Justiça com um incidente de falsidade vai demorar anos. Para evitar, prefere o reconhecimento de firma. Além do tempo que levaria na Justiça tem o custo com advogados, lembra.