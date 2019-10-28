Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa afirmou que novo concurso poder ser realizado Crédito: Divulgação/TJES

Your browser does not support the audio element. Novo concurso para cartório pode ser realizado em 2020 no ES

O futuro presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) , desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, afirmou que há a possibilidade de realização de novo concurso para cartório no próximo ano. O magistrado, contudo, não precisou uma data e afirmou que avaliará a situação quando assumir o cargo.

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) determina que quando chega a determinado número de cartórios vagos se faça concurso. Então, eu vou ter que apreciar isso, saber a quantidade de cartórios vagos para saber se faço concurso ou não, afirmou o desembargador. Isso (realizar novo concurso) é uma possibilidade, complementou.

Outra fonte do tribunal afirmou que o edital para o novo concurso para serventias extrajudiciais do Estado deverá ser publicado em breve, ao ser finalizada a reestruturação dos cartórios.

O primeiro passo foi a desativação das 51 unidades que não têm viabilidade econômica e estão sob responsabilidade de interinos - não concursados - em setembro. Foi concedido um prazo para que os interessados em manter as serventias pudessem recorrer. Alguns desses cartórios podem ser reativados.