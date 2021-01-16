Vitória e Vila Velha têm panelaço contra Bolsonaro

Panelaço na Praia da Costa contra Bolsonaro Crédito: Reprodução

Praia da Costa — Vila Velha

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Moradores dos bairros Bento Ferreira, Jardim da Penha, Camburi, Centro, Barro Vermelho e Santa Lúcia, em Vitória, registraram o panelaço às 20h30 desta sexta-feira (15). Na Praia da Costa e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, moradores também protestaram contra o presidente Jair Bolsonaro, que foi chamado de genocida por alguns manifestantes.

Coqueiral de Itaparica — Vila Velha

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Bento Ferreira — Vitória

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Jardim Camburi — Vitória

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Jardim da Penha - Vitória

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Até esta sexta-feira (15), o Espírito Santo já registrou 5.747 mortes e 273.031 casos de pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 36.513 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.730), Vitória (31.042) e Cariacica (22.444). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.589 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.015.

Santa Lúcia — Vitória

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Centro — Vitória

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Bolsonaro, desde o início da pandemia, tem minimizado a doença e as mortes provocadas pelo novo coronavírus, já passam de 200 mil no país. "Todos nós vamos morrer um dia", disse o presidente em 20 de abril. De lá pra cá, deu outras declarações no mesmo sentido e continuou incentivando que as pessoas se aglomerem e não usem máscara, atitudes que aumentam o contágio pelo vírus.

O objetivo do presidente é que a economia não seja afetada pelas medidas de prevenção à doença. Ele também alega que o Supremo Tribunal Federal (STF) o impede de combater a pandemia, o que não é verdade.