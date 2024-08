Eleições 2024

União retira candidatura a prefeito para ser vice do PSB em Anchieta

Renato Lorencini (União), que havia se apresentado como cabeça de chapa, decidiu apoiar o nome de Léo Português (PSB) e será vice na composição

Léo Português e Renato Lorencini: chapa majoritária juntou PSB e União em Anchieta. (Divulgação)

Mais uma reviravolta no cenário político de Anchieta. Antes anunciado como pré-candidato a prefeito do município, o vereador Renato Lorencini (União Brasil) aceitou compor a chapa encabeçada por Léo Português (PSB) e será vice nas Eleições 2024.

Comerciante, Léo Português já foi vereador (2005-2008), porém foi no Executivo que exerceu por mais tempo uma função pública, passando por diversas áreas, entre as quais Turismo, Obras e Infraestrutura. Em setembro de 2023, segundo afirma, havia várias alternativas para a sucessão do prefeito Fabrício Petri (PSB) que, por estar no segundo mandato consecutivo, não pode disputar a reeleição. Após discussões partidárias, Léo foi escolhido como candidato da situação.

Lorencini, por sua vez, tinha a expectativa de construir uma candidatura para fugir da polarização dos grupos políticos de Petri e do ex-prefeito Marquinhos Assad (Podemos), que vai tentar voltar ao comando da cidade. Mas, por fim, aceitou a composição com o indicado do atual prefeito.

Eleito para o atual mandato pelo PSB, Lorencini havia deixado a legenda para poder disputar a prefeitura, mas, ao ingressar no União, nunca se afastou do grupo político do governador Renato Casagrande (PSB) que, naturalmente, apoia Léo Português, do mesmo partido.

Após convenção do União na noite desta quarta-feira (31), segundo a assessoria de Léo Português, ficou acertado que toda a caminhada de Lorencini com o "Viver Anchieta", que é um projeto de escuta, vai ser fundido com o projeto do socialista, chamado "Anchieta que eu Quero" e transformado em um só, avançando para o programa de governo que vai ser oficializado no dia 15 de agosto junto à Justiça Eleitoral.

Lorencini não deu entrevista após a convenção, mas, em nota publicada nas redes sociais, o União Brasil ressaltou que buscou diálogo com diferentes partidos e lideranças políticas para construir um novo projeto para Anchieta.

"Alguns partidos que inicialmente sinalizaram uma possível convergência com esse novo projeto optaram por seguir caminhos distintos. Respeitando os posicionamentos, seguimos dialogando, com base nas propostas que ouvimos da população. Anchieta possui desafios, e mudanças são necessárias, sem deixar para trás os avanços conquistados ao longo dos últimos anos. O equilíbrio entre manter o que é bom e transformar o que precisa de mudança é crucial para garantir um futuro promissor para Anchieta. Desta forma, as propostas de transformação construídas pelo União Brasil foram acolhidas pelo PSB."

O PSB vai fazer convenção nesta quinta-feira (1) para confirmar o nome do Léo que, além de atrair Lorencini para a chapa, ganhou também o apoio do PP, após a desistência do partido em lançar candidatura própria.

Mais cedo, A Gazeta havia antecipado que outros dois pré-candidatos a prefeito, Geovane Meneguelle (PDT) e Coronel Leonardo Marchezi (PP), também deixaram a disputa. Eles, porém, não vão participar do processo eleitoral em nenhum outro cargo.

