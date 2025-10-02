Home
TJES elege mulher como presidente pela 1ª vez após 87 homens no cargo

A desembargadora Janete Vargas Simões foi eleita por unanimidade para presidir a Corte capixaba no biênio 2026/2027

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:21

 - Atualizado há 11 minutos

Desembargadora Janete Vargas Simões, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
A desembargadora Janete Vargas Simões vai presidir o Tribunal de Justiça Crédito: TJES/Divulgação

Após mais de um século de gestão masculina, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) elegeu de forma histórica, nesta quinta-feira (2), a primeira mulher como presidente da Corte. A desembargadora Janete Vargas Simões foi escolhida por unanimidade para presidir o Judiciário capixaba no biênio 2026/2027.

Pela primeira vez na história do TJES, a votação ocorreu de forma secreta, elegendo ainda o desembargador Fernando Zardini Antônio como vice-presidente do tribunal. Já o desembargador Everton Pinto Júnior foi eleito como corregedor-geral da Justiça. Já para a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) foi escolhido o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. O vice será Arthur José Neiva de Almeida.

O novo modelo de eleição da Mesa Diretora foi aprovado pelo Tribunal Pleno do TJES em novembro de 2024. Antes, a presidência da Corte capixaba ocorria em votação aberta, com o desembargador mais antigo que ainda não havia exercido a função sendo conduzido ao cargo.

87  homens na presidência 

De 1891  até a gestão atual, o TJES teve 87 homens na presidência. O primeiro a presidir a Corte foi o desembargador José Feliciano Horta de Araújo. Já o desembargador Samuel Meira Brasil Junior, eleito em 2023, encerra o mandato de presidente em dezembro deste ano, quando transmitirá o cargo à presidente eleita.

Atualmente ocupando a cadeira de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Janete Vargas Simões é natural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Em 1990, foi aprovada em concurso público e nomeada para o cargo de juíza substituta.

Em setembro de 2014, Janete Vargas Simões foi eleita, pelo critério de merecimento, a terceira mulher a ocupar uma cadeira de desembargadora no TJES.

A nova presidente do TJES é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV); especialista em Psicologia Jurídica pelas Faculdades Integradas de Vitória, em convênio com o Instituto de Ensino e Pesquisa Educart; e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro.   

