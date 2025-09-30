ES fica em 1° lugar no ranking de transparência e governança pública

Levantamento nacional

ES fica em 1º lugar no ranking de transparência e governança pública

Possuir planos de dados abertos vigentes é um dos destaques positivos do governo capixaba, que ainda precisa avançar na divulgação de informações sobre obras

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 14:02

Escola estadual em construção na Serra: governo precisa avançar na transparência de dados de obras públicas Crédito: Carlos Alberto Silva

O governo capixaba conquistou o primeiro lugar no ranking de Transparência e Governança Pública 2025. Dos 100 pontos possíveis na análise de oito diferentes áreas, o Espírito Santo chegou a 95, liderando o desempenho entre os 26 Estados e o Distrito Federal. Possuir planos de dados abertos vigentes é um dos destaques positivos da gestão, que ainda precisa avançar na divulgação de informações sobre obras.

O Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) é apurado pela Transparência Internacional - Brasil, que avalia, entre outras dimensões, a divulgação de dados, a participação social e a transformação digital. Nesse levantamento, a instituição pontuou as ações em que o Espírito Santo se destaca positivamente. São elas:

Possuir planos de dados abertos vigentes;

Publicar inventários e catálogos dos dados abertos disponíveis;

Disponibilizar ferramentas de acessibilidade digital em seu portal principal;

Divulgar o Diário Oficial em plataforma on-line e formato aberto.

A Transparência Internacional - Brasil também revela as principais fragilidades e ressalta que, apesar do ótimo desempenho na dimensão "Obras Públicas", o Estado deve providenciar:

A publicação de informações sobre a realização de audiências e consultas públicas para discussão de edital de licitação de contratação de obras estaduais;

A ampliação da divulgação de dados sobre a execução orçamentária de obras públicas estaduais.

Nessa área, apenas Ceará e Goiás possuem plataformas com dados completos sobre execução física e financeira.

Os 95 pontos obtidos pelo governo do Espírito Santo na avaliação de todos os critérios definidos pela Transparência Internacional garantiu o conceito "ótimo" na classificação geral, resultado conquistado por somente outros cinco Estados.

Após a divulgação do resultado, o governador Renato Casagrande (PSB) comentou que, quando encerrou o primeiro mandato, já havia deixado o Estado na liderança de rankings de transparência.

"Mas, quando assumi novamente em 2019, estávamos mal posicionados e, desde então, trabalhamos para retomar essa liderança. Ser o mais transparente para nós é fundamental! Para que a sociedade saiba onde os recursos de seus impostos estão sendo alocados. Um Estado transparente se torna mais eficiente, pois podemos ter mais controle sobre o andamento dos processos”, ressaltou Casagrande, em publicação institucional.

Para o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, o resultado deve ser motivo de orgulho para todos os capixabas. “Estar em primeiro lugar em um ranking de tamanha relevância reforça que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas que fortalecem cada vez mais a confiança da sociedade nas instituições estaduais. É também um reconhecimento ao trabalho realizado com muito compromisso e dedicação pela nossa equipe."

Critérios

Conforme informações da Transparência Internacional - Brasíl, o índice foi desenvolvido para avaliar práticas de transparência, integridade, participação social, dados abertos e combate à corrupção nos entes subnacionais brasileiros. Em 2025, o ITGP analisou a transparência dos governos estaduais, mas, em anos anteriores, foram avaliadas as capitais brasileiras e as assembleias legislativas.

Para chegar à nota de cada Estado, pesquisadores analisaram 106 critérios, distribuídos em oito dimensões temáticas. A metodologia inclui coleta direta de dados em sites oficiais e redes sociais, seguida de uma etapa de revisão em que os governos podem contestar a nota atribuída preliminarmente e realizar ajustes antes da divulgação final.

