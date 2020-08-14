TJES cumpre seu papel ao investigar juízes, diz futura presidente da Amages

Certamente teremos uma demanda reprimida que vai aparecer daqui para frente, mas tal como o Judiciário, penso que em todas as áreas haverá demanda reprimida, afinal tudo parou. Será necessária a compreensão de todos os envolvidos até que tudo volte ao "normal". Na verdade, no "novo normal" vamos ter muitos ganhos também. Aprendemos a utilizar o ambiente virtual, cursos à distância, reuniões por videoconferência, audiências. O isolamento acabou por aproximar as pessoas e trazer novas oportunidades, um novo horizonte. Nós estávamos bem atrasados no processo eletrônico e a pandemia foi responsável por dar aquele empurrão que faltava, imprimiu uma urgência. Hoje já temos um cronograma de implantação do processo eletrônico em todo o Estado começando pelo interior e, já no primeiro semestre do ano que vem, em toda a Capital.